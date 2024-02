Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 08.02.24

1. Call-Optionsschein auf Siemens Energy

Siemens Energy steht bei Derivateanlegern weiter hoch im Kurs. Der kriselnde Konzern hatte am Mittwoch Zahlen vorgelegt und das Comeback untermauert. Die Aktie kletterte im Hoch bis auf 14,60 Euro, konsolidiert am Donnerstag nun etwas. Durch den Verkauf der Anteile des Indien-Geschäfts an den früheren Mutterkonzern Siemens hat Siemens Energy im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn eingefahren. In Stuttgart setzt man weiter auf die Aktie und kauft einen Call.

2. Call-Optionsschein auf Dropbox

Tech bestimmt das Treiben an der Wall Street mit zweistelligen Zuwächsen bei den großen Tech-Werten in diesem Jahr. Anleger schauen sich zunehmend auch in der zweiten Reihe um. Der Cloud-Anbieter Dropbox, der auch in Deutschland sehr verbreitet ist, wird in Stuttgart mit einem Call-Optionsschein gekauft. Dropbox stieg in diesem Jahr um 15 Prozent und hat das Rekordhoch nach dem Börsengang aus dem Jahr 2018 im Blick

3. Knock-out-Put auf HSBC

Mit der HSBC steht eine internationale Großbank im Fokus der Derivateanleger. Gekauft wird ein K.O.-Put mit moderatem Hebel von 2. Möglicherweise spekulieren Derivateanleger darauf, dass die Krise der US-Regionalbanken auch internationale Großbanken wie die HSBC belastet. Zahlen legt das Geldinstitut mit Sitz in London Ende Februar vor.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.