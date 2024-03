Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 07.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf SAP

Die SAP-Aktie legte mit einem Kursplus von rund 30 % einen starken Jahresstart aufs Parkett. Heute erreichen die Papiere des Software-Konzerns mit 176,44 Euro ein neues Allzeithoch. Rückenwind gibt eine neue Analyse von Jefferies, die ihr Kursziel von 190 auf 200 Euro anhoben. Die Experten begründen dies unter anderem mit einer verbesserten Ergebnisqualität und glauben an eine nachhaltige Geschäftsdynamik, vor allem im Cloud-Bereich. Ein Discount-Call-Optionsschein auf SAP steht bei den Anlegern heute auf der Einkaufsliste.

2. Call-Optionsschein auf Gold

Der Goldpreis befindet sich derzeit im Rallye-Modus und ist heute mit 2.160 US-Dollar so teuer wie nie zuvor. Experten geben unter anderem die Erwartung sinkender Zinsen sowie eine steigende Nachfrage durch Notenbanken als Gründe für den Preis-Anstieg an. So verteuerte sich das Edelmetall allein in den letzten vier Wochen um 5,5 %. Stuttgarter Anleger glauben an eine Trendfortsetzung und kaufen einen Call-Optionsschein auf Gold.

3. Faktor 3 Long - Zertifikat auf Airbus

Die Airbus-Aktie setzt ihren derzeitigen Höhenflug fort, gestern stiegen die Papiere des Flugzeugbauers auf ein neues Rekordhoch von 158,92 Euro. Unterstützung kommt von einer UBS-Analyse. Die Experten hoben ihre Einschätzung von sell auf neutral und passen ihr Kursziel von 110 auf 160 Euro an. Als Begründung wird eine 50 %ige Anhebung der Ergebnisschätzung für den europäischen Konzern angegeben. An der Euwax ist heute ein Faktor 3 Long-Zertifikat auf Airbus gefragt.

Disclaimer:

