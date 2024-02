Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 06.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank-Aktie konnte in der vergangenen Woche in der Spitze einen Kurssprung von über 7 % verzeichnen. Hintergrund waren unter anderem die Zahlen für 2023, die besser als erwartet ausfielen, sowie optimistische Aussichten für 2024 und 2025. Deutsche Bank-CEO Christian Sewing kündigte eine schrittweise Dividendenerhöhung auf einen Euro in 2025 an. Nach dem gestrigen 12-Monatshoch von 12,91 Euro notieren die Papiere der Frankfurter heute bei 12,47 Euro. Anleger scheinen den Rückgang zum Einstieg zu nutzen und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Die Tech-Rallye der letzten Woche schob auch die Microsoft-Aktie weiter nach oben. Den vorläufigen Höhepunkt markierte das Rekordhoch von 415,31 US-Dollar am letzten Donnerstag. Seither konsolidiert die Aktie des Software-Konzerns, aktuell kostet ein Anteilsschein 405,65 US-Dollar. Unterdessen wurde bekannt, dass der ChatGPT Entwickler OpenAI, an dem Microsoft beteiligt ist, Gespräche mit Investoren und Halbleiter-Herstellern führt. Ziel ist die Entwicklung eigener Hochleistungs-Chips für den KI-Einsatz. Damit möchte OpenAI seine Abhängigkeit von Nvidia verringern. An der Euwax wird heute ein Call-Optionsschein auf Microsoft verkauft.

Zum Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Knock-out-Anleger halten weiter an US-Indizes als Basiswert fest. Die Rekordjagd der letzten Wochen scheint zumindest zum Wochenauftakt allerdings ins Stocken zu kommen. So ging es für den Dow Jones am Montag um 0,7 % auf 38.380 Punkte nach unten. Hintergrund dürften die mittlerweile gedämpften Hoffnungen auf zeitnahe Zinssenkungen sein. Vor dem heutigen Handelsstart handeln Stuttgarter Anleger bereits eifrig einen Knock-out-Call auf den Dow Jones.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.