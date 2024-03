Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 05.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia

Die Nvidia-Aktie nahm sich letzte Woche eine kleine Verschnaufpause. Gut erholt starteten die Papiere des Chip-Produzenten in die neue Handelswoche und erreichten am Montag mit 876,95 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Unterdessen gaben Nvidia und der PC-Hersteller eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit bekannt. Die beiden Konzerne wollen ihren Geschäftskunden individuelle KI-Lösungen zur Erstellung und Verarbeitung von Daten anbieten. Nach dem gestrigen Rekordhoch kostet ein Anteilsschein am Halbleiter-Hersteller derzeit 844,67 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia gekauft.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf RWE

Wie am Vortag steht auch heute die RWE-Aktie im Blickfeld der Anleger. Nach dem 12-Monatstief von 30,24 Euro Ende Februar arbeiten sich die Papiere des Energie-Konzerns weiter nach oben. Heute legt der Aktienkurs um 2,8 % zu, ein Anteilsschein am Essener Unternehmen kostet derzeit 31,59 Euro. Die Analysten von Berenberg bestätigen derweil ihre buy-Einstufung, korrigieren allerdings ihr Kursziel von 59 Euro auf 46,50 Euro. Sie begründen die Anpassung damit, dass die Erholung am Energiemarkt noch etwas Zeit benötige. Stuttgarter Anleger kaufen einen Call-Optionsschein auf RWE.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Nach einem durchwachsenen Wochenstart in den USA, nehmen Knock-out-Anleger heute den Dow Jones ins Visier. Der US-amerikanische Leitindex schloss gestern Abend bei 38.989 Punkten um 0,25 % tiefer als am Vortag. Marktbeobachter gehen davon aus, dass Anleger zunehmend vorsichtiger werden und unter anderem auf frische US-Arbeitsmarktdaten im Lauf der Woche warten. In Stuttgart wird bereits vor US-Handelseröffnung ein Knock-out-Call auf den Dow Jones eifrig gehandelt.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.