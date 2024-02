Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 05.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nutanix

Der US-amerikanische Cloud- und Datacenter-Anbieter Nutanix positioniert sich im Geschäft mit Unternehmenskunden zunehmend als Alternative zum bisherigen Platzhirsch VMware. Analysten gehen davon aus, dass nach der Übernahme von VMware durch Broadcom rund 20 % der Kunden sich nach Alternativen umschauen. Davon möchte Nutanix einen Großteil an sich binden. Die Aktie der Kalifornier klettert weiter und steht mittlerweile über 100 % höher als vor Jahresfrist. Aktuell kostet ein Anteilsschein 58,44 US-Dollar. Anleger setzen auf weitere Kursgewinne und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Nutanix.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz

Mercedes-Benz überraschte vor dem Wochenende mit der Veröffentlichung eines unerwartet hohen Free-Cashflows von 11,3 Milliarden Euro. Damit übertraf der Autobauer die Prognosen der Analysten. Diese gingen von einem Free-Cashflow von 9,9 Milliarden Euro aus. Die Nachricht erfreut Aktionäre, die nun optimistisch auf die Dividendenzahlung blicken. Vor allem der Abbau von Lagerbeständen im PKW und Lieferwagen-Geschäft sorgte für hohe Mittelzuflüsse in 2023. Die Mercedes-Aktie machte in der Folge einen Freudenhüpfer um rund 3 % in Richtung 65 Euro. Mittlerweile ging es allerdings wieder auf 63,71 Euro nach unten. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein verkauft.

3. Knock-out-Call auf Nasdaq

Gute Quartalsberichte aus dem Tech-Sektor lassen die US-Indizes weiter steigen. Am Freitag schoben sowohl der Dow Jones als auch der Nasdaq 100 ihre Rekordhochs weiter nach oben. Für den Dow Jones steht aktuell ein Top von 38.783 Punkten auf der Kurstafel, 17.682 Punkte sind es beim Nasdaq 100. Stuttgarter Anleger handeln vor US-Handelsbeginn eifrig Knock-outs auf die US-Indizes, an der Spitze steht heute ein Call auf den Nasdaq 100.

