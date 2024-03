Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 04.03.24

1. Call-Optionsschein auf RWE

Aktien aus dem Energie-Sektor haben derzeit einen schweren Stand. Während sinkende Energiekosten den produzierenden Konzernen helfen, belasten sie Unternehmen wie RWE. Die Papiere der Essener verbilligten sich seit Jahresbeginn um rund 8 %, während der DAX im gleichen Zeitraum um etwa 6 % zulegen konnte. Seitens der Analysten kommt Unterstützung für den Energie-Konzern, angegeben ist ein durchschnittliches Kursziel von 51,14 Euro. Derzeit kostet ein Anteilsschein 30,77 Euro. Damit ist also noch viel Luft nach oben vorhanden. Stuttgarter Anleger setzen auf eine Kurserholung, sie kaufen einen Call-Optionsschein auf RWE.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf Adyen

Der Zahlungsabwickler Adyen überraschte Anfang Februar mit starken Zahlen zum zweiten Halbjahr 2023. Demnach stieg der Gewinn gegenüber dem Vergleichszeitraum von 282 Millionen Euro auf 416 Millionen Euro. Anleger honorierten die guten Zahlen mit einem Kurssprung von rund 20 % auf 1.500 Euro. Der Aktienkurs konnte damit seine Verluste aus dem Sommer wieder wett machen. Damals sorgten Umstrukturierungen im Unternehmen für einen Kursrutsch auf 600 Euro. Aktuell tendieren die Papiere des Zahlungsdienstleisters seitwärts und kosten 1.470 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Adyen ist heute an der Euwax gefragt.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Mercedes-Benz

Der Nutzfahrzeuge-Hersteller Daimler Truck übertraf mit seinen jüngsten Zahlen für das Jahr 2023 die Erwartungen. Bei einem Umsatzanstieg von 10 % auf 55,9 Milliarden Euro erzielten die Stuttgarter einen bereinigten Gewinn von knapp 5,5 Milliarden Euro. Damit stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 39 %. Aktionäre dürfen sich deshalb auf eine Dividendenerhöhung von 1,30 Euro auf 1,90 Euro freuen. Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnet Daimler Truck mit einem ähnlichen Gewinn. Die guten Ergebnisse wirken sich auch auf Mercedes-Benz aus. Die Aktien des Stuttgarter Autobauers, der noch 30 % an seiner ehemaligen LKW-Sparte hält, konnten am Freitag zeitweise um rund 1,5 % auf 75 Euro zulegen. Die Kursgewinne wurden jedoch wieder abgegeben, so dass die Papiere der Schwaben derzeit wieder bei 73,93 Euro notieren. Anleger trennen sich von einem Knock-out-Call auf Mercedes-Benz.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.