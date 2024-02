Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 02.02.24

1. Call-Optionsschein auf Amazon

Der Donnerstag stand im Zeichen der großen US-Techs - Apple, Amazon und Meta öffneten ihre Bücher. Bei Amazon gab es einige Fragezeichen im Handelsgeschäft. Der globale Konsum, China und auch die China-Konkurrenz, wie Shein oder Temu machen Sorgen. Hier gibt es leichte Entwarnung. AWS ( Amazon Web Services) bleibt mit „der Cloud“ der große Wachstumstreiber und Renditemotor. In Stuttgart nehmen Anleger Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Airbus

Die Airbus-Aktie kann am Freitag zulegen und hält damit den Anschluss zum Rekord. In den vergangenen Tagen sah man bei Airbus eine leichte Konsolidierung, die vorerst beendet scheint. Airbus profitiert von der Krise der Dauer-Konkurrenten Boeing. In Stuttgart trauen Derivateanleger der Aktie mehr zu und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein.

3. Discount-Call-Optionsscheun auf Apple

Mit Spannung wurden die Quartalszahlen bei Apple erwartet. China-Schwäche und mangelnde Innovation wurden im Vorfeld oft thematisiert. Letztlich kann Apple bei den Wachstumsraten der Tech-Konkurrenz nicht mithalten. Besonders China macht tatsächlich Sorgen und wurde im Call mit Investoren thematisiert. Apple fällt um rund zwei Prozent. In Stuttgart wird die Aktie mit einem Discount-Call-Optiosschein gekauft.

