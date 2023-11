Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 30.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf RWE

Zu Wochenbeginn fand der Kapitalmarkttag von RWE in London statt. Dort gab der Energie-Konzern seine Pläne bekannt, bis 2030 insgesamt 55 Milliarden Euro zu investieren, ein Großteil soll dabei auf den Ausbau grüner Energie entfallen. Außerdem kündigten die Essener an, ihre Dividende jährlich um 5-10 % anzuheben. Das überzeugt mehrere Analysten, die in der Folge buy Empfehlungen abgeben und ein mittleres Kursziel von 51,64 Euro prognostizieren. Heute legt der Aktienkurs um weitere 0,6 % auf 39,62 Euro zu. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf RWE rege gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf adidas

Gute Quartalszahlen des Sportartikel-Händlers Foot Locker geben den adidas Papieren weiteren Auftrieb. Diese notieren derzeit bei 193,14 Euro auf ihrem Jahreshoch. Das Analysehaus Bernstein Research bestätigt zudem seine buy Einstufung mit einem Kursziel von 205 Euro. Die Experten gehen bei adidas von einem stabilen Weihnachtsgeschäft aus. Stuttgarter Anleger nehmen die Kursgewinne der letzten Tage zum Anlass, Gewinne zu realisieren. Ein Discount-Call-Optionsschein auf adidas wird mehrheitlich verkauft.

3. Knock-out-Call auf Nasdaq 100

Der nachlassende Zinsdruck und gute Quartalsberichte lassen den technologielastigen Nasdaq 100 im November um rund 12 % ansteigen. Gestern erreichte er mit 16.208 Punkten ein neues Jahreshoch. Das Niveau konnte er im Handelsverlauf jedoch nicht halten, er schloss den Handelstag mit 15.987 Punkten ab. Anleger setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends und kaufen vor den heute und morgen anstehenden US-Konjunkturdaten überwiegend einen Knock-out-Call auf den Nasdaq 100.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.