Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 29.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon

Auf seiner jährlichen Cloud-Messe stellte Amazon in Las Vegas eine neue künstliche Intelligenz vor. Der Q genannte Chatbot soll die Produktivität von Geschäftskunden steigern. Gleichzeitig können die Unternehmen den Chatbot so konfigurieren, dass unerwünschte Ergebnisse ausbleiben. Die Amazon-Aktie notiert derzeit mit 147,55 US-Dollar auf ihrem Jahreshoch. Ein Discount-Call-Optionsschein auf den Online-Riesen wird heute von den Anlegern gekauft.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Die Microsoft-Aktie jagt derzeit von Rekord zu Rekord. Gestern wurde ein neues Allzeit-Hoch von 383 US-Dollar erreicht. Der Software-Konzern gab mit der Ankündigung einer Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar seinen Aktionären einen weiteren Grund zur Freude. Das ist die 20. Anhebung in Folge. Die Auszahlung erfolgt am 14. März 2024. Aktuell werden die Microsoft-Papiere vor US-Börseneröffnung mit 384,06 US-Dollar taxiert. Stuttgarter Anleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein auf den Software-Konzern.

Zum Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Bitcoin-Future

Der Bitcoin befindet sich dieses Jahr im Rallye-Modus und kann seit Jahresbeginn knapp 120 % an Wert zulegen. Vor allem seit Oktober zeigt die Kurve wieder steil nach oben. Aktuell kostet ein Bitcoin 34.851 US-Dollar, soviel wie seit Mai 2022 nicht mehr. Ein Knock-out-Call auf die Kryptowährung wird an der Euwax rege gehandelt.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.