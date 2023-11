Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 28.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Derzeit läuft es bei der Aktie der Deutschen Telekom. Im Vergleich zum Monatsanfang steht ein Wertzuwachs von rund 7 % zu Buche. Mehrere Analysten äußerten sich zudem positiv und erwarten weitere Kursgewinne. So hob Goldman Sachs kürzlich das Kursziel von 27,20 Euro auf 28,40 Euro an. Entgegen dem Trend der letzten Handelswochen, geht es heute für die Aktie des Telekommunikation-Konzerns um 0,7 % auf 21,82 Euro nach unten. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf Salesforce

Als Basiswert weiterhin gefragt ist der Cloud-Computing Spezialist Salesforce. Vor den für morgen erwarteten Quartalszahlen geben mehrere Analysten ihre Prognosen ab. Demnach werden sowohl beim Umsatz mit 8,72 Milliarden US-Dollar als auch beim Gewinn je Aktie mit 2,05 US-Dollar Zuwächse erwartet. Die Aktie der Kalifornier notiert aktuell unverändert bei 224,54 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Salesforce ist wie am Vortag an der Euwax gefragt.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Knock-out-Put auf DAX

Nachdem der DAX vor dem Wochenende die 16.000 Punkte übersprang, kann er sich nicht nachhaltig über dieser Marke halten. Vor den morgen anstehenden Inflationszahlen für Deutschland und den Euro-Raum tritt das deutsche Aktienbarometer auf der Stelle. Das hält die Anleger in Stuttgart nicht davon ab, eifrig Knock-outs auf den DAX zu handeln. An der Spitze steht ein Put auf den DAX.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.