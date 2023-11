Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 27.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Salesforce

Die Aktie des Cloud-Computing Spezialisten Salesforce kann sich nach einem Durchhänger im dritten Quartal derzeit wieder berappeln. Allein im November verteuerten sich die Wertpapiere des Software-Unternehmens um rund 10 %. Das Analysehaus Jefferies hält zudem an seiner buy-Empfehlung fest und bestätigt sein Kursziel von 275 US-Dollar. Aktuell kostet ein Anteilsschein 224,37 US-Dollar. In Stuttgart steigen die Anleger in einen Discount-Call-Optionsschein auf Salesforce ein.

2. Call-Optionsschein auf Silber

Edelmetalle wie Gold und Silber sind derzeit unter Anlegern wieder gefragt. Der Silberpreis zeigt sich dabei dieses Jahr recht volatil mit einer Schwankungsbreite von rund 20 %. Aktuell notiert der Kurs des Edelmetalls mit 24,77 US-Dollar um 1,8 % höher als am Vortag. Insgesamt steht für dieses Jahr ein Wertzuwachs von knapp 16 % auf der Kurstafel. An der Euwax werden nach den Zugewinnen der letzten Tage Gewinne realisiert und ein Call-Optionsschein auf Silber verkauft.

3. Knock-out-Call auf BYD

Der Preiskampf unter den Elektroauto-Herstellern verschärft sich immer weiter. Die nächste Runde läutete BYD mit Preissenkungen für einige Modelle ein, schränkt diese aber als Werbeaktion ein, die ausschließlich für den November gilt. Anleger zeigen sich dennoch skeptisch und lassen die Aktie des chinesischen E-Autobauers um 3,8 % auf 26,19 Euro nach unten fallen. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Knock-out-Call auf BYD ein.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.