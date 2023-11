Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 24.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia

Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stützt derzeit die Märkte. Das hilft auch den vor allem in der ersten Jahreshälfte gebeutelten Immobilien-Aktien. So kletterten die Vonovia Wertpapiere in den letzten sechs Monaten um 38 %. Heute kommen weitere 0,40 % auf 24,95 Euro hinzu. Stuttgarter Anleger setzen auf eine Trendfortsetzung und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia.

2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP

Die Aktie des Software-Konzerns SAP befindet sich aktuell im Rallye-Modus. In den vergangenen vier Wochen stieg der Kurs um rund 14 % und nimmt sein Allzeit-Hoch von 143,32 Euro ins Visier. Aktuell kostet ein Anteilsschein an den Walldorfern 141,40 Euro. Dabei profitiert die SAP-Aktie auch von einer neuen Kappungsgrenze im DAX. Bisher lag diese bei maximal 10 % und soll nun auf 15 % erhöht werden. Damit könnte die Gewichtung von DAX-Schwergewichten wie SAP nach oben angepasst werden. Indexfonds müssten dementsprechend Aktien zukaufen. Heute ist ein Discount-Call-Optionsschein auf den Software-Konzern an der Euwax gefragt.

3. Knock-out-Put auf Siemens Energy

Im November konnte sich die Siemens Energy-Aktie von ihrem Ende Oktober erreichten Allzeit-Tief von 6,37 Euro deutlich entfernen. Der Aktienkurs stieg, ausgehend vom Tief, um knapp 70 % nach oben. Nachdem der Siemens Energie-Konzern auf seinem Kapitalmarkttag Anfang der Woche seine Pläne vorstellte, um die kriselnde Windenergie-Sparte wieder in die Gewinnzone zu bringen, scheint der Höhenflug zunächst gestoppt worden zu sein. Heute verbilligen sich die Anteilsscheine um 1,20 % und kosten derzeit 10,71 Euro. Ein Knock-out-Put auf Siemens Energy wird rege gehandelt.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.