Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 22.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla

Die Nasdaq stieg zuletzt auf 16.000 Punkte, in diesem Umfeld profitiert auch Tesla. Tesla stieg zuletzt über 240 Dollar. Dabei kann die Aktie Bedenken von Analysten wegen des Cybertrucks oder juristische Probleme von Elon Musk beiseite wischen. Ein Richter in Florida fand angemessene Beweise, dass Musk und andere Manager wussten, dass die Fahrzeuge des Autoherstellers ein defektes Autopilotsystem hatten, aber die Autos trotzdem fahren ließen. In Stuttgart wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Tesla gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Spotify

Spotify legt weiter zu und konnte am Dienstag auf ein neues 52-Wochenhoch steigen. Die Hochs der Jahre 2020 und 2021 sind jedoch weit entfernt. Im Oktober konnte die Aktie stark zulegen, nachdem die Unternehmensführung ein Kostensenkungsprogramm verkündete. Im dritten Quartal konnte man zudem den ersten Gewinn seit 1,5 Jahren präsentieren.

3. Knock-out-Put auf Evonik

Evonik war in dieser Woche aufgrund der Ausgabe neuer Wandelanleihen durch die RAG-Stiftung unter Druck. Auf fünf Tage beträgt das Minus rund 7 %. Die RAG-Stiftung, die 53 % an Evonik hält, kündigte am Dienstag an, neue Umtauschanleihen im Volumen von 500 Millionen Euro zu begeben, die bis 2030 laufen. In Stuttgart hatten Anleger zuletzt auf fallende Kurse spekuliert und verkaufen nun einen Knock-out-Put auf Evonik.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.