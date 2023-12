Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 20.12.23

1. Call-Optionsschein auf Amazon

Die Aktie von Amazon gehört zu den Magnificent 7, also den großen 7 US-Tech-Aktien, die in diesem Jahr tonangebend waren. Ihr Anteil am Nasdaq 100 macht nach einem starken Jahr 2023 inzwischen rund 40 Prozent aus. Die Amazon-Aktie hat sich in diesem Jahr mit einem Plus von mehr als 80 Prozent fast verdoppelt. Und auch das Weihnachtsgeschäft verspricht einiges.

2. Call-Optionsschein auf Infineon

Chiphersteller blicken in eine rosige Zukunft. Viele Branchenunternehmen bauen ihre Kapazitäten bereits aus, dazu gehört auch Infineon. Vor allem die Themen KI, Elektromobilität und autonomes Fahren sorgen für Zuversicht und lassen auf eine weiter steigende Nachfrage hoffen.

3. Knock-out-Call auf Commerzbank

Ein Knock-out-Call der Commerzbank wird an der Euwax rege gehandelt. Der Titel korrigierte in den vergangenen Tagen, allerdings stimmt die Jahresperformance noch mit einem Plus von rund 20 Prozent. Damit liegt der Finanztitel im DAX-Ranking im Mittelfeld. Unterstützung bekam die Aktie durch eine Kaufempfehlung, die von der UBS zuletzt bestätigt wurde.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.