Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 19.12.23

1. Call-Optionsschein auf BASF

In den vergangenen Wochen schaffte BASF am Aktienmarkt ein sattes Comeback und konnte auf Jahressicht noch in die Gewinnzone mit einem Plus von 4 Prozent klettern. Zuvor musste der größte europäische Chemiekonzern allerdings operativ einige Rückschläge verkraften wie etwa einen Ergebniseinbruch, der unterm Strich im vorherigen Quartal sogar zu einem Verlust geführt hat. Im laufenden Quartal rechnet der Konzern mit einer Stabilisierung, geht aber dennoch davon aus, im Gesamtjahr nur das untere Ende der Zielmarken zu erreichen. Der Call-Optionsschein mit der WKN GP7582 wird in Stuttgart gekauft.

Zum Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf Commerzbank

Die Commerzbank will bis 2034 zahlreiche neue Stellen aufbauen. Das Finanzinstitut möchte außerdem das Geschäft mit Verbriefungen wieder stärken, die Regularien sind nach Meinung der Bank zu streng. Vor allem die aktuellen Dokumentations- und Meldepflichten seien zu aufwändig, so die Bank. Die Aktie konnte im Zuge der allgemeinen Kurserholung deutlich zulegen. Seit Jahresbeginn schaffte der Titel ein Plus von knapp 20 Prozent. Der Optionsschein-Call mit der WKN ME1515 wird in Stuttgart verkauft.

Zum Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Meta Platforms

Ein Knock-out-Call auf Meta Platforms gehört an der Euwax zu den am meisten gehandelten K.o.-Papieren. Der Facebook-Konzern Meta Platforms startete seinen Kurznachrichtendienst Threads nach mehr als fünf Monaten Verzögerung auch in der EU. Elon Musks Twitter-Nachfolger X hat nun einen neuen Konkurrenten in Europa. Nach jüngsten Zahlen kam Threads auf rund 100 Millionen monatlich aktive Nutzer. Der Knock-out (WKN KH6EH5) wird an der Euwax verkauft.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.