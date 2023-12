Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 18.12.23

1. Call-Optionsschein auf AMD

In den vergangenen Wochen glänzten USA besonders die Chiphersteller hinter Nvidia. Während der Branchenprimus auf einen Monat unverändert notiert, konnten Aktien wie AMD, Qualcomm oder Intel hohe Gewinne verbuchen. AMD konnte in Dollar um 18 Prozent zulegen. Mit der neuen Produktreihe Instinct MI 300 will AMD nun Nvidia Konkurrenz machen. An der Börse kommen die Pläne gut an. Ein Call-Optionsschein wird in Stuttgart gekauft.

2. Call-Optionsschein auf PayPal

Ein Call-Optionsschein auf PayPal führt die Rangliste in Stuttgart zum Wochenauftakt an. Derivateanleger setzen damit auf ein Comeback im Jahr 2024. Der Call war schon in der vergangenen Woche gefragt. PayPal hat sich seit dem Hoch im Sommer 2021 im Wert gefünftelt. Auch 2023 konnte der Zahlungsdienstleister diesen Trend nicht stoppen. CEO Alex Chris versprach Kunden zuletzt neue Features.

3. Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz

Schadensbegrenzung konnten die Autobauer in den vergangenen Tagen betrieben. Mercedes-Benz holte die zwischenzeitlichen Jahresverluste auf und notiert für 2023 nun unverändert. Bewertungstechnisch billigen viele Analysten den Autobauern weitere Kursgewinne zu, notieren die Aktien auf langfristig-niedrigen KGVs. Hohe Investitionen in die Elektromobilität schrecken viele Investoren ab. In Stuttgart wird ein Call-Optionsschein gekauft.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.