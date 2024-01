Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 16.01.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche Vz.

Porsche-Aktionäre benötigen weiterhin gute Nerven. Die Papiere des Autobauers markieren heute ein weiteres Rekordtief von 72,48 Euro. Daran kann vorerst auch ein gestern veröffentlichter Analystenkommentar von JP Morgan Chase nichts ändern. Die Experten gehen davon aus, dass die Ende 2023 aufgetretenen Lieferengpässe beim Modell Cayenne in 2024 wieder ausgeglichen werden können.

2. Discount-Call-Optionsschein auf AMD

Der US-amerikanische Chip-Produzent AMD holt weiter auf, nachdem er zu Beginn des KI-Hypes vor einem Jahr mit dem Konkurrenten Nvidia nicht mithalten konnte. Die AMD-Aktie kratzt derzeit am bisherigen 12-Monats-Hoch von Ende Dezember bei 151,05 US-Dollar.

3. Knock-out-Call auf Nasdaq 100

Die überraschend deutlich gestiegene US-Inflation sorgte in der Vorwoche nur kurzzeitig für einen Durchhänger an den Märkten. Der Technologie-Index Nasdaq 100 verlor knapp 200 Punkte, die er allerdings schnell wieder aufholte und die Woche mit einem Plus von 2,9 % bei 16.832 Punkten beendete.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.