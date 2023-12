Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 15.12.23

1. Call-Optionsschein auf PayPal

PayPal sieht sich einer weiter wachsenden Konkurrenz gegenüber, die teilweise am Online-Zahlungsdienstleister vorbeigezogen ist. Eine Offensive mit neuen Produkten und Services soll neuen Schwung verleihen und den Zahlungsanbieter wieder interessanter für Verbraucher und Händler machen. Laut CEO Alex Chriss sollen die neuen Features ab März 2024 verfügbar sein. Die in diesem Jahr strauchelnde PayPal-Aktie kann sich weiter von ihrem Jahrestief absetzen. Ende Oktober kostete ein Anteilsschein 50,26 US-Dollar. Aktuell müssen Anleger 61,87 US-Dollar zahlen. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf PayPal gefragt.

Zum Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf AMD

Der Halbleiter-Hersteller AMD geriet beim KI-Boom gegenüber dem Konkurrenten Nvidia dieses Jahr ins Hintertreffen. Allerdings holt der Konzern auf und sieht seine Chips in puncto Leistungsfähigkeit mindestens ebenbürtig. Unternehmen wie Oracle und Meta planen zukünftig verstärkt auf AMD-Chips zurückzugreifen. Die Aktie des Chip-Produzenten klettert diese Woche um rund 15 % nach oben, derzeit kosten die Papiere 137,99 US-Dollar. Stuttgarter Anleger setzen auf weitere Zugewinne und kaufen einen Call-Optionsschein auf AMD.

Zum Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf DAX

Nachdem der DAX gestern seine neue Rekordmarke von 17.003 Punkten erreicht hatte, übernahmen die Verkäufer das Ruder. Gewinnmitnahmen drückten den deutschen Leitindex bis auf 16.700 Punkte. Am heutigen Hexensabbat geht es wieder aufwärts, am bisherigen Tageshoch notiert der DAX bei 16.890 Punkten. Durch die Volatilität konzentrieren sich die Knock-out-Anleger auf den DAX als Basiswert. Der meistgehandelte Knock-out ist ein Call.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.