Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 15.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz

Die europäischen Aktienmärkte setzen ihre Erholung fort. In Stuttgart greift man besonders bei großen Namen am Donnerstag zu. Gekauft wird ein Discount-Call auf Mercedes-Benz. Die Aktie notiert seit Jahresbeginn rund 8 % im Minus. Ende Oktober ging es mit den Quartalsdaten deutlich nach unten. Analysten zeigen sich weiter optimistisch: Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf Adidas

Mit Adidas wird ein zweiter großer Name via Discount-Call gekauft. Adidas konnte im Oktober ordentliche Quartalszahlen vorlegen. Dabei hatte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht und geht nun für 2023 von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus, anstatt im mittleren einstelligen Prozentbereich. In diesem Jahr gehört Adidas mit Plus 39 % zu den Gewinnern im DAX40.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Apple

Mit den Inflationsdaten am Dienstag zogen US-Aktien durch die Bank an, Big-Tech war weiter gefragt. Apple setzte seine Rallye fort und hat sich in Dollar in kürzester Zeit von 165 auf 190 Dollar erholt. In Stuttgart kassiert man dementsprechend Gewinne in einem Knock-out-Call, der verkauft wird.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.