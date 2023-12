Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 13.12.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Commerzbank

Die Kurserholung der Commerzbank fand am Freitag ein vorläufiges Ende. Grund für den Rücksetzer um knapp 5 % ist die gestiegene Kapitalanforderung seitens der EZB. Das Geldhaus muss künftig 1,27 % seines Gesamtkapitals mit hartem Kernkapital abdecken. Bisher lag diese Quote bei 1,13 %. Dies bedeutet, dass 10,27 % der risikogewichteten Vermögenswerte abgedeckt werden müssen. Da die Bank derzeit sogar 14,6 % abdeckt, sieht Finanzchefin Bettina Orlopp einen komfortablen Spielraum. Der Aktienkurs der Frankfurter notiert unverändert bei 10,82 Euro. Anleger trennen sich von einem Discount-Call-Optionsschein auf die Commerzbank.

2. Discount-Put-Optionsschein auf Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch scheint dieses Jahr ein Turnaround zu gelingen. Das in den letzten Jahren kriselnde Modeunternehmen konnte im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 20 % auf 1,06 Milliarden US-Dollar steigern. Aktionäre freuen sich über eine Gewinnsteigerung je Aktie von 0,01 US-Dollar auf 1,83 US-Dollar. Die Aktie der US-Amerikaner kostet mit 83,52 US-Dollar mittlerweile über 260 % mehr als zu Jahresbeginn. Stuttgarter Anleger gehen von einer Konsolidierung aus und steigen in einen Discount-Put-Optionsschein auf Abercrombie & Fitch ein.

3. Faktor 4x Long Knock-out auf TUI

Der Reisekonzern Tui befindet sich weiter auf Erholungskurs. Vor Wochenfrist gab das Unternehmen an, dass es im neuen Jahr mit einem Rekordgewinn von 1,2 Milliarden Euro rechnet. Das honorieren auch die Analysten der Deutschen Bank und heben ihr Kursziel von 10 Euro auf 10,50 Euro an. Nach Meinung der Experten ist die Aktie der Hannoveraner, trotz eines Kurssprungs von 22 % in dieser Woche, derzeit günstig bewertet. Heute geht es allerdings mit Minus 2,15 % erstmal in die andere Richtung. Aktuell kostet ein Anteilsschein 7,10 Euro. An der Euwax sind Verkäufer eines Faktor 4x Long Knock-outs auf Tui in der Mehrheit.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.