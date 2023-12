Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 12.12.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank wird weiter nachgefragt. Der Kurs hat die 12-Euro-Marke im Blick. Rückenwind kam zuletzt von der Ratingagentur S&P Global . Dort hat man die langfristige Bonitätsnote für die Deutsche Bank von A- auf A angehoben. Das Kurzfristrating wurde auf A-1 von A-2 erhöht. Der Ausblick sei stabil, so S&P. Anleger kaufen in Stuttgart einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft

Gewinnmitnahmen bestimmen das Bild bei den „magischen 7“, also den Top-Aktien an der Nasdaq. Am Montag notierten alle sieben Werte im Minus, während der Nasdaq100 den Handelstag im Plus beendete. Diese unwahrscheinliche Konstellation gab es erst einmal im Jahr 2012. Investoren nehmen also weltweit Gewinne in Big-Tech mit. In Stuttgart verkauft man einen Discount-Call auf Microsoft.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future

Bitcoin führt die Rangliste der beliebtesten Werte an der EUWAX im Derivatebereich klar an. Ein K.O-Call auf die Kryptowährung wird rege gekauft. Zuletzt hatte der Bitcoin von rund 44.000 auf 40.000 Dollar konsolidiert. Experten verweisen darauf, dass die Korrektur nach der jüngsten Rallye nur gesund sei. In Stuttgart traut man dem Bitcoin noch mehr zu.

