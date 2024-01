Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 11.01.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Netflix

Voraussichtlich am 23.Januar öffnet Netflix seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Im Vorfeld geben mehrere Analysten ihre Einschätzungen zu den Quartalsergebnissen des Streaming-Anbieters ab. Bei einem prognostizierten Umsatz von 8,71 Milliarden US-Dollar soll der Gewinn je Aktie bei 2,21 US-Dollar liegen. Im Vorjahr erzielten die Kalifornier bei einem Umsatz von 7,85 Milliarden US-Dollar einen deutlich niedrigeren Gewinn je Aktie von 0,12 US-Dollar.

2. Call-Optionsschein auf Gold

Am heutigen Nachmittag steht mit der Veröffentlichung frischer US-Inflationsdaten ein wichtiger Termin im Kalender. Marktbeobachter gehen von einer leicht erhöhten US-Inflation von 3,2 % aus. Im November lag diese bei 3,1 %. Der nach seiner Kursrallye zuletzt wieder nachgebende Goldpreis legt heute vor den US-Daten um 0,3 % auf 2.031 US-Dollar zu.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Die um 14:30 Uhr veröffentlichten US-Inflationsdaten treiben die Nachfrage nach Knock-outs auf US-Indizes in die Höhe. So steht ein Knock-out-Call auf den Dow Jones an der Spitze der meistgehandelten KO-Produkte.

