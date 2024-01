Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 10.01.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf MTU

Der Aktie des Triebwerk-Herstellers MTU ist der Start in das neue Handelsjahr geglückt. Mit einem Plus von ca. 2,5 % setzen die Papiere der Münchener ihre im Herbst begonnene Aufwärtstendenz auch in 2024 fort. Rückenwind kommt von Barclays Capital, deren Analysten ihr Kursziel von 196 auf 211 Euro anhoben.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Henkel Vz.

Auf der Watchlist der Anleger scheint die Henkel-Aktie als Basiswert heute weit oben zu stehen. Ein Discount-Call-Optionsschein auf den Konsumgüter-Konzern wird rege gekauft. Zuletzt wurde bekannt, dass mit Wolfgang König ein Vorstandsmitglied der Düsseldorfer sein Aktiendepot um 1.810 Aktien aufstockte, nachdem er bereits im November 1.885 Anteile hinzukaufte.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin

Der Bitcoin steht diese Woche im Anleger-Fokus. Gestern sorgte eine Falschmeldung auf X für einen kräftigen Anstieg der Kryptowährung bis auf 47.000 USD. Die Meldung, dass die lange erwartete Zulassung eines Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC nun erfolgt sei, entpuppte sich allerdings als Hackerangriff auf den X-Account der SEC.

