Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 09.01.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Micron Technology

Der US-amerikanische Speicherhersteller Micron Technology legte seinen Aktionären kurz vor Weihnachten eine optimistische Jahresprognose für 2024 unter den Weihnachtsbaum. Angetrieben von der hohen Speichernachfrage für KI-Anwendungen, erwartet das Unternehmen für das aktuelle Quartal einen Umsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar, Experten gingen von 5,03 Milliarden US-Dollar aus. Der Aktienkurs kletterte in der Folge kurz vor dem Jahreswechsel auf ein Neues 12-Monatshoch von 87,87 US-Dollar. Zum Jahresbeginn ließen Gewinnmitnahmen den Kurs etwas absinken, aktuell notieren die Wertpapiere bei 84,95 US-Dollar. Stuttgarter Anleger kaufen heute einen Discount-Call-Optionsschein auf Micron Technology.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia

Wie am Vortag steht auch heute die Nvidia-Aktie im Fokus der Anleger in Hebelprodukte. Der Chip-Produzent kündigte gestern drei neue Grafikchips an, die die Nutzung von KI vor allem für Endanwender verbessern sollen. In der Folge griffen Anleger beherzt zu und kauften Anteilsscheine am kalifornischen Konzern. Der Aktienkurs erreichte mit 522,75 US-Dollar ein neues Rekordhoch. An der Euwax ist weiterhin ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia gefragt.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin

Der Bitcoin legt im Vorfeld der für Mittwoch erwarteten Entscheidung über die Genehmigung eines Bitcoin ETFs weiter zu. Aktuell kostet eine Einheit der Kryptowährung 42.553 US-Dollar und damit rund 5,3 % mehr als vor Wochenfrist. Experten gehen davon aus, dass der Bitcoin ETF von BlackRock zugelassen wird und prognostizieren eine deutliche Kurssteigerung. Anleger positionieren sich und kaufen weiter einen Knock-out-Call auf den Bitcoin zu.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.