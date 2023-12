Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 08.12.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Alibaba

Der chinesische Online-Händler Alibaba steckt seit geraumer Zeit in der Krise. Die im März angekündigte Umstrukturierung verpuffte allerdings, die geplanten Abspaltungen mussten abgesagt werden. Hinzu kommen die Exportbeschränkungen der US-amerikanischen Regierung bei Halbleitern, die der Konzern dringend benötigt, um seinen Rückstand im KI-Bereich aufzuholen. Gestern erreichte der Aktienkurs mit 71,44 US-Dollar sein Jahrestief. Aktuell geht es wieder etwas nach oben, ein Anteilsschein kostet im Moment 72,68 US-Dollar. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Alibaba gefragt.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf CrowdStrike

Für die CrowdStrike-Aktie geht es dieses Jahr stetig nach oben. Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen gaben nochmals frischen Rückenwind. Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal fielen mit einem Umsatz von 786 Millionen US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar höher als von Analysten erwartet aus. Die gute Geschäftsentwicklung veranlasste das Management, die Prognose für das vierte Quartal auf 836,6 bis 840 Millionen US-Dollar anzuheben. Mit 244,57 US-Dollar markierte der Aktienkurs gestern sein Jahreshoch. Anleger handeln heute einen Call-Optionsschein auf CrowdStrike rege.

Zum Call-Optionsschein

3. Faktor 5x Long Knock-out auf DAX

In den letzten Wochen war der DAX nicht aufzuhalten und kletterte unaufhaltsam auf immer neue Rekordhöhen. Den vorläufigen Gipfel erreichte das deutsche Aktienbarometer am Mittwoch mit 16.727 Punkten. Aktuell scheint ihm etwas die Luft auszugehen und er richtet sich an der 16.700-Punkte-Marke ein. Nächste Woche stehen die letzten Sitzungen von Fed und EZB und somit weitere Zinsentscheide an. Das könnte nochmals Bewegung in den Markt bringen. Knock-out-Anleger handeln heute mehrheitlich auf den DAX. An der Spitze steht ein Faktor 5x Long Knock-out.

Zum Faktor 5x Long Knock-out

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.