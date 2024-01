Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 08.01.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia

Vor einem Jahr löste ChatGPT den KI-Hype aus und zündete bei Nvidia die Kursrakete. Der Aktienkurs des Halbleiter-Herstellers, dessen Chips als führend bei der KI-Technologie gelten, erreichte Ende November mit 505,47 US-Dollar sein All-Time-High, seither stagniert der Kurs allerdings etwas.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche Vz.

Die Porsche-Aktie musste im zweiten Halbjahr 2023 Federn lassen und kommt auch in 2024 noch nicht in die Gänge. Zuletzt machten die beendeten Subventionen für E-Autokäufer in Deutschland nicht nur den Zuffenhausenern zu schaffen. Dennoch blicken die Analysten von JP MorganChase optimistisch in die Zukunft.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin

Der Bitcoin klettert auch im neuen Jahr weiter, nachdem er sich zum Jahresende 2023 eine Verschnaufpause gönnte. Die Kauflaune der Anleger wird durch einen Bericht befeuert, wonach die Investmentgesellschaft BlackRock mit der Genehmigung ihres Bitcoin-ETFs für Mittwoch rechnet.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.