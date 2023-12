Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 04.12.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen

Die Geschäftsentwicklung bei E-Fahrzeugen nimmt bei Volkswagen derzeit zwei Richtungen ein. Eine schwächelnde Nachfrage bei den Elektro-PKW zieht ein 10 Milliarden Euro schweres Sparprogramm nach sich. Davon ausgenommen ist die Nutzfahrzeugsparte, die bereits seit 2021 ihr eigenes Sparprogramm umsetzt. VW-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra geht davon aus, dass 2023 ein Rekordjahr werden wird. Zudem kündigte er an, dass die gesamte VW-Transporterflotte ab 2028 elektrifiziert werden soll. „Wir planen einen getakteten Modellwechsel, nicht alle auf einmal, sondern sauber versetzt in einem vernünftigen Rhythmus“, sagte Intra. In die neue Handelswoche startet die Aktie der Wolfsburger beinahe unverändert bei 107,06 Euro. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen gekauft.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Börse

Die Deutsche Börse plant den Ausbau des Handels mit digitalen Wertpapieren. Die Pläne legte der Frankfurter Börsenbetreiber mit seinem Strategiepapier Horizon 2026 vor. Der Vorstand sieht in den neuen Technologien und der Digitalisierung bestehender und neuer Anlageklassen langfristige Wachstumschancen. Hier möchte die Deutsche Börse zukünftig eine führende Rolle einnehmen. Die Wertpapiere der Frankfurter konnten im November um 11,5 % an Wert zulegen, heute kommen weitere 0,4 % auf 176,95 Euro hinzu. Nach den Kurszuwächsen der letzten Wochen nehmen Anleger ihre Gewinne mit und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf SAP

Beim Software-Konzern SAP läuft es dieses Jahr gut, die eigene Jahresprognose geht von einem Umsatz zwischen 8,65 Milliarden und 8,95 Milliarden Euro aus. Damit liegt die Prognose über den Erwartungen der Analysten, diese haben 8,55 Milliarden Euro als Ziel ausgegeben. Der gute Geschäftsverlauf spiegelt sich auch am Aktienkurs der Walldorfer wider. Seit Jahresbeginn verteuert sich die SAP-Aktie um 40 % und knackt heute ihr Allzeithoch. Mit 147,10 Euro erreicht sie ihr vorläufiges Rekordhoch. Stuttgarter Anleger sehen weiteres Potential und kaufen einen Knock-out-Call auf SAP.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.