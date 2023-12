Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere v. 01.12.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Commerzbank

Bankentitel sind diese Woche gefragt, so auch die Commerzbank. Die Wertpapiere des Geldhauses legen im Vergleich zur Vorwoche um 2,4 % zu und kosten derzeit 11,27 Euro. Daran ändert auch die Absenkung des Kursziels der Goldman Sachs-Analysten nichts. Diese bestätigen ihre neutral Einstufung und senken ihr Kursziel von 16 auf nun 14,80 Euro ab. Sie rechnen 2024 mit einem Übergangsjahr und erst ab 2025 mit größerem Wachstum. Die Anleger bleiben dennoch optimistisch und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Commerzbank ein.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf Lululemon Athletika

Voraussichtlich nächste Woche öffnet Lululemon Athletica seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Experten gehen davon aus, dass der kanadische Sportbekleidungshändler seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17,8 % auf 2,19 Milliarden US-Dollar sowie den Gewinn je Aktie von 2,00 US-Dollar auf 2,28 US-Dollar steigern konnte. Im Oktober ersetzte die Lululemon Athletica Aktie die Activision Blizzard Aktie im S&P 500 und startete damit eine Rallye, die bisher einen Wertzuwachs von 25 % einbrachte. Am gestrigen Handelstag erreichten die Wertpapiere mit 448,73 US-Dollar ihr vorläufiges Jahreshoch. An der Euwax werden Gewinne in einem Call-Optionsschein auf Lululemon realisiert und dieser mehrheitlich verkauft.

Zum Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Brenntag

Nach einem durchwachsenen Jahr 2023 rechnet der Chemiekalienhändler Brenntag für 2024 wieder mit besseren Geschäften. Diese Meinung teilen auch mehrere Analysehäuser. So bestätigt die Deutsche Bank diese Woche ihre buy Empfehlung und heben das Kursziel von 81 auf 88,90 Euro an. Gestern markierte der Aktienkurs sein Jahreshoch bei 79,72 Euro. Aktuell notieren die Wertpapiere der Essener mit 78,98 Euro wieder etwas tiefer. Stuttgarter Anleger trennen sich heute von einem Knock-out-Call auf Brenntag.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.