Die meistgehandelten Produkte: Mit hohen Hebeln auf den DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startet mit einem Plus in die neue Handelswoche. Der Wert des VDAX-New, welcher die Volatilität des deutschen Leitindex misst, bleibt weiterhin auf sehr niedrigen Niveaus. Bereits morgen werden neue Inflationsdaten in Form des Verbraucherpreisindexes veröffentlicht. Am Mittwoch wird im US-Raum die Leitzinsentscheidung getroffen. Während der Markt von keiner weiteren Zinserhöhung ausgeht, fordern einige FED-Mitglieder weitere Zinsanhebungen, um die Inflation nachhaltig zu bekämpfen. Im Euroraum wird diese Entscheidung erst am Donnerstag getroffen. Hier gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass der Leitzins um weitere 25 Basispunkte erhöht werden wird. Anleger positionieren sich zu Beginn der Woche sowohl in Long- als auch in Short-Faktor-Optionscheinen, um von kommender Volatilität zu profitieren.

Nach wie vor ist der Titel der Deutschen Telekom AG sehr gefragt. Den Kursrücksetzer des Mobilfunkanbieters nutzen die Investoren weiterhin und kaufen Call-Optionscheine. Auch der amerikanische Pharmakonzern Johnson & Johnson ist heute sehr gefragt. Call-Optionscheine handeln mit hohem Volumen, nachdem der Titel innerhalb der letzten Woche ordentliche Kursgewinne verzeichnen konnte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR8KZT

4,15

16121,50 Punkte

16506,899243 Punkte

38,88

Open End

NASDAQ-100® Put

HC5SAT

9,73

14528,360476 Punkte

15666,579334 Punkte

13,96

Open End

Porsche Holding AG Call

HC0JK1

1,04

56,97 EUR

46,902347 EUR

5,50

Open End

DAX® Put

HC6X57

33,75

16121,50 Punkte

19491,48927 Punkte

4,78

Open End

DAX® Put

HC5PA2

15,46

16121,50 Punkte

17659,927323 Punkte

10,43

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC0XPG

25,48

16068,77 Punkte

14000 Punkte

6,32

12.12.2023

DAX® Call

HC0XQ4

7,95

16068,77 Punkte

16200 Punkte

20,20

12.12.2023

Johnson & Johnson Call

HC3J0T

1,28

160,015 USD

160 USD

11,73

19.06.2024

Dt. Telekom AG Call

HC6LD4

0,71

19,036 EUR

21 EUR

26,99

13.03.2024

DAX® Put

HC1KXS

5,98

16068,77 Punkte

16000 Punkte

26,70

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC4YCJ

10,92

16059,12 Punkte

15638,472568 Punkte

25

Open End

DAX® Long

HC01MZ

31,90

16059,12 Punkte

14628,871447 Punkte

6

Open End

DAX® Short

HC6WGZ

10,26

16059,12 Punkte

17546,487322 Punkte

-5

Open End

DAX® Short

HC73RJ

7,49

16059,12 Punkte

16747,200323 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HC6WGY

9,80

16059,12 Punkte

16481,190473 Punkte

-15

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte