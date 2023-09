Die meistgehandelten Produkte: Weder Bullen noch Bären gewinnen beim DAX die Oberhand.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® ging ohne große Veränderungen in den Tag der Leitzinsentscheidung. Im Laufe des Tages konnten bisher weder die Bullen noch die Bären die Überhand gewinnen. Passend dazu werden vor allem Optionsscheine auf den deutschen Aktienindex gehandelt. Ein Trend lässt sich hier allerdings auch nicht herauskristalisieren, da Put- sowie Call- Optionsscheine in einem ähnlichen Maße gehandelt werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC8GT5

4,44

15684,11 Punkte

16100,786324 Punkte

35,87

Open End

DAX® Call

HC5J8Q

2,29

15684,11 Punkte

15500,571806 Punkte

69,27

Open End

DAX® Put

HC8GUL

8,30

15684,11 Punkte

16501,054472 Punkte

18,97

Open End

DAX® Call

HC59SJ

5,79

15684,11 Punkte

15145,923537 Punkte

27,04

Open End

DAX® Put

HC934W

3,59

15684,11 Punkte

16022,236656 Punkte

43,78

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC8855

10,59

15684,11 Punkte

16800,00 Punkte

14,87

17.10.2023

DAX® Put

HC1VRD

9,35

15684,11 Punkte

16600,00 Punkte

16,79

12.12.2023

DAX® Call

HC0XPS

10,41

15684,11 Punkte

15000,00 Punkte

15,08

12.12.2023

DAX® Call

HC8WCZ

9,36

15684,11 Punkte

15000,00 Punkte

16,77

14.11.2023

DAX® Put

HC0XR2

0,15

15684,11 Punkte

10500,00 Punkte

1.425,86

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC977R

8,86

15684,11 Punkte

14874,794729 Punkte

10

Open End

DAX® Short

HC01KZ

1,33

15684,11 Punkte

17220,595578 Punkte

-5

Open End

DAX® Short

HC01S9

3,31

15684,11 Punkte

17220,595578 Punkte

-5

Open End

Deutsche Lufthansa AG Long

HC8VTZ

5,29

7,315019 EUR

7,884127 EUR

10

Open End

DAX® Long

HC01QW

11,0399

15684,11 Punkte

14787,201884 Punkte

9

Open End



