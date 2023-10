Die meistgehandelten Produkte: US-Techs im Fokus [...]

Der DAX® startete heute mit einem leichten Plus und erreichte bis zu 15.555 Punkte. Die gestern veröffentlichten Fed-Protokolle lassen auf einen früher als erwarteten Kurswechsel der US-Notenbank hoffen. Die Debatte innerhalb der Fed verschob sich von weiteren Zinserhöhungen zu der Frage, wie lange die Zinsen auf erhöhtem Niveau gehalten werden.

Bei den meistgehandelten Optionsscheine stehen heute US-Techaktien hoch im Kurs. Microsoft hatte heute eine gedämpften Start, nachdem Nachzahlungen von rund 29 Milliarden Dollar von der US-Steuerbehörde gefordert wurden. Die Aktie gab leicht nach auf einen Tagestiefstwert von 310,1 Dollar. Apple soll schon an einer neuen VR-Brille arbeiten, bevor noch die Vision Pro Brille ihren Verkaufsstart hatte. Der Kurs stieg leicht an und erreichte einen Tageshoch von 180 Dollar.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

NASDAQ-100® Put

HC6PC9

7,98

15241,12 Punkte

16113,431935 Punkte

18,07

Open End

NASDAQ-100® Put

HC6VR3

9,25

15241,12 Punkte

16252,500579 Punkte

15,57

Open End

DAX®Call

HC9UX0

2,72

15546,50 Punkte

15297,869174 Punkte

55,23

Open End

Dow Jones Call

HC9UXW

5,54

33879,00 Punkte

33357,592836 Punkte

57,94

Open End

DAX®Put

HC9L51

0,93

15546,50 Punkte

15608,621219 Punkte

156,26

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Microsoft Corp. Call

HB8XC1

2,50

331,065 USD

320,00 USD

12,52

17.01.2024

Amazon.com Inc. Call

HC6MAC

1,14

132,545 USD

145,00 USD

11,00

19.06.2024

Apple Inc. Call

HC9K7B

0,87

180,43 USD

175,00 USD

19,64

15.11.2023

DAX® Put

HC37S9

3,27

15544,50 Punkte

14800 Punkte

47,32

12.03.2024

Deutsche Bank AG Call

HB5529

0,90

10,142 EUR

12,00 EUR

11,30

18.12.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC7FDJ

34,51

15553 Punkte

15974,97189 Punkte

-15

Open End

DAX® Short

HC48N6

11,39

15553 Punkte

16232,735463 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC07M8

15,42

15553 Punkte

14947,361356 Punkte

15

Open End

Münchener Rück AG Short

HC1P7W

4,67

382,85 EUR

530,318208 EUR

-2

Open End

Rheinmetall AG Long

HC15Z9

25,79

265,25 EUR

196,177911 EUR

3

Open End



