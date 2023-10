Die meistgehandelten Produkte: Bei US-Indizes bearish. Amazon-Call gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Heute morgen startete der DAX® wieder einen Stabilisierungsversuch. Der Index stieg kontinuierlich wieder über die 14.800 Punkte Marke und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 14.817 Punkte. Auch heute gibt es weitere Quartalsberichte. Unter anderem werden die Zahlen von ExxonMobile erwartet.

Aufgrund der bisherigen schwachen Entwicklung des Nasdaq 100 werden laut EUWAX insbesondere Put Hebelprodukte zum Index nachgefragt. Mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen im vergangenen Quartal konnte aber Amazon glänzen. Die Aktien des Internetkonzerns stiegen auf bis zu 120 EUR und passende Call-Optionsscheine waren heute bei den Anlegern beliebt. Bei den Faktor-Optionen wurden Shorts auf die schon länger fallenden Aktien von Bayer und Lanxess besonders nachgefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC2WCR

2,23

14796,50 Punkte

14608,950223 Punkte

66,80

Open End

DAX® Call

HC178Y

12,78

14796,50 Punkte

13539,877257 Punkte

11,64

Open End

Nasdaq-100® Put

HC937M

13,27

14109,57 Punkte

15638,451655 Punkte

10,17

Open End

DAX® Put

HC9HBC

3,47

14796,50 Punkte

15127,807864 Punkte

42,61

Open End

S&P 500® Put

HC7X75

8,39

4161,37 Punkte

5044,284613 Punkte

4,70

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Tesla Inc. Put

HC98S9

4,74

209,41 USD

250 USD

4,20

13.03.2024

Nasdaq-100® Put

HB8F32

1,30

14109,57 Punkte

13000 Punkte

104,19

12.12.2023

Nasdaq-100® Call

HB8F0A

15,43

14109,57 Punkte

12800 Punkte

8,76

12.12.2023

DAX® Put

HC0XSB

3,39

14799,28 Punkte

14800 Punkte

43,88

12.12.2023

Amazon.com Inc. Call

HC5KPA

2,96

125,78 USD

100 USD

4,06

13.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC07KP

14,69

14810,00 Punkte

13997,839876 Punkte

10

Open End

Lanxess AG Short

HC7LXL

19,27

20,815 EUR

23,69042 EUR

-4

Open End

DAX® Short

Hc9789

18,98

14810,00 Punkte

15221,730754 Punkte

-15

Open End

DAX® Long

HC01RS

14,55

14810,00 Punkte

12523,716072 Punkte

4

Open End

Bayer AG Short

HB99C7

10,80

41,10 EUR

44,838261 EUR

-5

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte