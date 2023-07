Die meistgehandelten Produkte: Tesla, Netflix und JP Morgan Chase gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Der Dax® ist nach Verlusten letzter Woche leicht positiv in den Handel gestartet. Die kommende Berichtssaison wird für die nächsten Wochen im Fokus der Anleger sein. Im Moment setzt der Großteil der Derivatkäufe auf fallende Kurse im DAX®, aber auch für den DowJones® wird mit Kurseinbußen gerechnet.

Die Aktien der Autobauer Tesla Inc., der Streamingservice Netflix Inc. und die Bank JP Morgan Chase könnten, wenn man sich an den gefragtesten Optionsscheinen orientiert, demnächst steigen. Skeptisch sind die Anleger bei der Telekom AG. Es werden vermehrt Faktor-Optionsscheine gekauft, die auf einen Kursrückgang spekulieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HB1RVX

9,63

15661,00 Punkte

16599,155197 Punkte

16,39

Open End

DowJones® Put

HC6DTT

27,41

33715,50 Punkte

36708,20623 Punkte

11,19

Open End

DAX® Put

HC7X62

3,72

15661,00 Punkte

15980,698741 Punkte

41,97

Open End

DAX® Put

HC7K4C

6,42

15661,00 Punkte

16262,372264 Punkte

24,30

Open End

DAX® Put

HC7X6B

5,08

15661,00 Punkte

16130,705301 Punkte

30,46

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC37T3

19,54

15652,00 Punkte

17600,00 Punkte

8,01

12.03.2024

Tesla Inc. Call

HC5KM1

5,54

273,395 USD

220,00 USD

4,53

13.09.2023

DAX® Put

HC57UL

6,73

15652,00 Punkte

15100 Punkte

23,28

18.06.2024

JP Morgan Chase Call

HC6KAP

2,05

144,33 USD

130,00 USD

6,48

13.03.2024

Netflix Inc. Call

HB33DC

0,87

436,05 USD

375,00 USD

4,60

17.01.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC01KJ

8,80

15650,57 Punkte

14311,344682 Punkte

6

Open End

DAX® Short

HC701M

11,47

15650,57 Punkte

15916,640207 Punkte

5

Open End

DAX® Long

HC01RT

21,07

15650,57 Punkte

14051,311548 Punkte

5

Open End

Deutsche Telekom AG Short

HC3HJT

4,69

19,482 EUR

20,085389 EUR

-10

Open End

DAX® Long

HC01KG

8,18

15650,57 Punkte

14832,056804 Punkte

10

Open End



Faktor-Optionsscheine

