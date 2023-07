Die meistgehandelten Produkte: Shorts auf den DAXR, Longs auf Techindizes und Semis

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum Wochenstart ist der DAX® schwächer, notiert aber noch über der 16.000 Punkte Marke. Die amerikanischen Leitindizes bewegen sich im Vorhandel seitlich bis leicht negativ. Auf den DAX® werden Puts mithilfe von Knock-Out-Optionsscheinen gekauft, auf die Techindizes TecDAX® und Nasdaq® werden Calls gekauft.

Auf die beiden Halbleiterhersteller Advanced Micro Devices Inc. und NVIDIA Corp. werden vermehrt Call-Optionsscheine gekauft. Andere Longs, die häufig gehandelt wurden sind die deutschen Einzeltitel TUI AG, Rheinmetall AG, Siemens AG, Vonovia SE und Lufthansa AG.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR988H

7,15

16013,50 Punkte

16703,348398 Punkte

22,44

Open End

TecDAX® Call

HB9PHA

5,19

3192,81 Punkte

2673,800583 Punkte

6,16

Open End

DAX® Put

HC7LK6

4,12

16013,50 Punkte

16398,551809 Punkte

37,80

Open End

Nasdaq® Call

HC5NRG

23,60

15565,597205 Punkte

12914,943914 Punkte

5,87

Open End

DAX® Put

HC0YVC

8,01

16013,50 Punkte

16800,196983 Punkte

20,02

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

TUI AG Call

HC7Q4V

1,21

6,759 EUR

7,00 EUR

5,61

13.03.2024

Advanced Micro Devices Inc. Call

HB57CP

1,77

116,30

110,00 USD

5,88

17.01.2024

Rheinmetall AG Call

HC4L92

4,35

252,75 EUR

245,00 EUR

5,83

19.06.2024

NVIDIA Corp. Call

HC3Z67

15,24

456,885 USD

320,00 USD

2,67

19.06.2024

Siemens AG Call

HC6XGN

1,24

148,83 EUR

150,00 EUR

12,06

13.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC01KZ

1,21

16017,50 Punkte

17717,530261 Punkte

-5

Open End

DAX® Long

HC4GPW

0,39

16017,50 Punkte

15790,916092 Punkte

25

Open End

Vonovia SE Long

HC50TE

0,78

19,3025 EUR

18,765509 EUR

9

Open End

Rheinmetall AG Long

HB9D1W

13,94

252,50 EUR

227,767125 EUR

5

Open End

Lufthansa AG Long

HC5A6U

0,66

8,722 EUR

8,533914 EUR

10

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte