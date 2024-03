Die meistgehandelten Produkte: Mercedes-Benz- und RWE-Calls ziehen an

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Zum Wochenstart zeigt sich der DAX® bereits in robuster Verfassung, indem er sich bei einem Stand von 17.736 Punkten behauptet. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex aus der Schweiz, sowohl auf Monats- als auch auf Jahresbasis. Zudem stehen Daten zum Investorenvertrauen in der Europäischen Union an.

Die Begeisterung für Knock-Out-Optionsscheine bleibt stark, wobei sowohl auf breite Marktindizes als auch auf ausgewählte Einzelaktien gesetzt wird. Besonders auffällig ist das Interesse an Calls auf Unternehmen wie Mercedes-Benz und SMA Solar Technology. Auch der DJ Industrial und der S&P 500 ziehen Anleger an, was das Vertrauen in die Stärke der US-Wirtschaft und deren führende Unternehmen unterstreicht. Im Bereich der Optionsscheine spiegelt sich ein klares Interesse an Pharma-Innovation und nachhaltiger Energie wider. Mit Calls auf RWE und Eli Lilly setzen Anleger auf Unternehmen, die Potenzial für zukünftiges Wachstum bieten können. Bei den Faktor-Optionsscheinen stehen neu Sartorius AG und Zscaler Inc. im Fokus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

Mercedes-Benz Call

HC0RXM

3,58

73,97 EUR

38,24 EUR

2,08

Open End

SMA Solar Technology Call

HD2LP1

1,34

59,45 EUR

46,04 EUR

4,54

Open End

DJ Industrial Call

HD30KY

5,91

39038,00 Punkte

38440,32 Punkte

59,59

Open End

Commerzbank Call

HD37W3

0,18

10,69 EUR

10,61 EUR

41,71

Open End

S&P 500 Call

HD2PPA

1,52

5135,98 Punkte

4975,38 Punkte

31,68

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

RWE Call

HD2UU4

0,26

30,68 EUR

30,00 EUR

12,32

18.09.2024

NASDAQ 100 Put

HD1KKS

3,92

18302,91 Punkte

17000,00 Punkte

43,28

17.09.2024

Eli Lilly & Co. Call

HC7U5N

12,13

782,24 USD

800,00 USD

6,03

18.06.2025

NVIDIA Corp. Call

HC744J

14,90

833,00 USD

800,00 USD

5,11

18.12.2024

NVIDIA Corp. Call

HC744L

15,47

833,00 USD

800,00 USD

4,95

15.01.2025



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall Long

HD367G

11,94

430,35 EUR

343,53 EUR

5

Open End

Sartorius AG Long

HC3WY3

1,87

347,45 EUR

234,66 EUR

3

Open End

Apple Long

HD2N4Y

8,98

178,66 USD

119,88 USD

3

Open End

Super Micro Short

HD2TB8

1,77

1012,33 USD

1207,54 USD

3

Open End

Zscaler Inc. Long

HD2SZF

0,71

219,25 USD

175,53 USD

5

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte