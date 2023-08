Die meistgehandelten Produkte: Mehrheit der DAX-Trader stellt sich gegen den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex startet mit weiteren Kursrückgängen in die neue Handelswoche. Schon seit einer Woche befindet sich der DAX® in einer Preiskorrektur und notiert aktuell wieder unter der Marke von 16.000 Punkten. Die Marktteilnehmer gehen anhand der K.o.-Optionscheine davon aus, dass die Kurse bald wieder steigen könnten. Mit hohen Hebeln wird hier sehr offensiv auf eine mögliche Trendumkehr spekuliert. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Faktor-Optionscheinen, wo die Long-Seite mit einem höheren Faktor als die Short-Seite bespielt wird.

Gefragt sind heute Faktor-Optionscheine auf die Siemens Energy AG. Nach der veröffentlichten Quartalszahlen gibt die Aktie erneut ab, was von einigen Anlegern als Chance gesehen wird, von baldig steigenden Kursen erneut zu partizipieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC6QSE

3,99

15850,00 Punkte

15501,581241 Punkte

40,21

Open End

DAX® Call

HC6MJF

3,86

15850,00 Punkte

15506,757653 Punkte

40,22

Open End

DAX® Call

HC62X1

0,44

15850,00 Punkte

15491,131376 Punkte

37,33

Open End

DAX® Call

HC6DCW

3,79

15850,00 Punkte

15499,317213 Punkte

41,22

Open End

DowJones Industrial® Put

HR75UC

8,58

35135,50 Punkte

36021,529152 Punkte

37,41

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC3T5Z

13,62

15869,50 Punkte

17200 Punkte

11,65

12.12.2023

DAX® Call

HC0XPS

13,72

15869,50 Punkte

15000 Punkte

11,57

12.12.2023

DAX® Call

HC0XQA

2,62

15869,50 Punkte

16800 Punkte

60,66

12.12.2023

NASDAQ 100® Call

HC0YQ4

18,81

15274,915034 Punkte

13400 Punkte

7,46

12.09.2023

Microsoft Corp. Call

HC3Q64

8,35

255 USD

329,68 USD

3,61

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC292L

1,56

15897,00 Punkte

16749,826519 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HC6WGZ

10,37

15897,00 Punkte

17549,238847 Punkte

-5

Open End

DAX® Long

HC8E7T

7,05

15897,00 Punkte

15640,924674 Punkte

25

Open End

DAX® Long

HC0556

22,14

15897,00 Punkte

15163,51389 Punkte

10

Open End

Siemens Energy AG Long

HC7Q5Z

8,68

15,015 EUR

13,831127 EUR

7

Open End



