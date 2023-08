Die meistgehandelten Produkte: Kein klarer Optimismus trotz Kurserholung - Gold gefragt

Der DAX® holt heute Kursverluste letzter Woche wieder auf und steigt auf über 15750 Punkte. Auch die amerikanischen Leitindizes steigen im Vorhandel leicht. Die Märkte zeigen sich relativ unbeeindruckt von den anhaltenden Sorgen um die chinesische Wirtschaft und der schwachen Performance asiatischer Aktien, da die Anleger ein Szenario einer harten Landung für weniger wahrscheinlich halten als in den vergangenen Monaten.

Bei den Marktteilnehmer ergibt sich abgeleitet aus den meistgehandelten Produkten für den DAX® noch keine klare Tendenz. Auffällige Orderblocks waren heute Longs auf den Nasdaq®, Gold® und Euro Stoxx 50®.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC8N9E

0,43

15753,61 Punkte

16102,039625 Punkte

37,03

Open End

DAX® Put

HC8GU2

6,34

15753,61 Punkte

16354,660419 Punkte

24,85

Open End

DAX® Call

HC59ST

6,62

15753,61 Punkte

15129,297677 Punkte

23,86

Open End

Nasdaq100® Long

HC55M2

21,42

14936,685891 Punkte

12687,552628 Punkte

6,44

Open End

DAX® Call

HC196U

24,22

15753,61 Punkte

13349,624659 Punkte

6,50

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Gold Call

HC0UX3

2,10

1902,65 USD

1850,00 USD

84,28

15.12.2023

DAX® Put

HC5Q1Z

21,35

15769,50 Punkte

17900,00 Punkte

7,39

18.06.2024

DAX® Put

HC8C83

1,96

15769,50 Punkte

15500,00 Punkte

80,22

26.09.2023

DAX® Put

HC884T

2,98

15769,50 Punkte

15600,00 Punkte

52,97

17.10.2023

DAX® Call

HC37QF

2,21

15769,50 Punkte

17400,00 Punkte

71,79

12.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC3TKM

5,04

15765,50 Punkte

14826,54703 Punkte

10

Open End

DAX® Long

HC508N

1,61

15765,50 Punkte

15293,52314 Punkte

10

Open End

DAX® Short

HC2900

0,82

15765,50 Punkte

15770,00 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC6WGV

5,51

15765,50 Punkte

14739,238301 Punkte

9

Open End

Euro Stoxx 50® Long

HC0B1L

26,09

4283,12 Punkte

4063,264963 Punkte

13

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte