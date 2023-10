Die meistgehandelten Produkte: Bei den K.o.-Produkten dominieren die Bullen bei den Faktor-Produkte die Bären

Der DAX® startete am Mittwoch erneut mit einem Minus in den Tag und fiel im frühen Handel in den Bereich von 14.980 Punkten. Er durchbrach damit kurzzeitig die wichtige Marke von 15.000 Punkten. Im weiteren Verlauf hatten wir Intraday einen Richtungswechsel und der DAX® hat seinen Verlust wieder aufgeholt. Für die weiterhin gedämpfte Stimmung am Aktienmarkt sorgen die hohen Leitzinsen.

Die meistgehandelten Produkte der EUWAX zeigen, dass sich die Anleger aktuell uneinig darüber sind, ob Bullen oder Bären in der Zukunft die Oberhand erlangen werden. Unter den an der EUWAX meistgehandelten Faktor-Optionsschein-Produkten waren unter den Top-5-Produkten vier Short Produkte auf den DAX® dabei. Dahingegen befanden sich unter den Top-5-Produkten der meistegahndelten Knock-Out-Optionsscheine drei Call-Produkte auf den DAX®, was darauf deuten lässt das manche Anleger auf eine Erholung nach dem Abverkauf spekulieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC1XDM

7,82

15109,00 Punkte

14359,760173 Punkte

19,48

Open End

DAX® Call

HC5QNL

10,66

15109,00 Punkte

14069,269029 Punkte

14,12

Open End

NASDAQ-100® Call

HC36A3

27,31

14565,616339 Punkte

11691,357913 Punkte

5,07

Open End

NASDAQ-100® Put

HC6QVX

15,41

14565,616339 Punkte

16163,681694 Punkte

8,99

Open End

DAX® Call

HC2WDC

4,69

15109,00 Punkte

14676,883694 Punkte

32,32

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC884M

1,51

15125,22 Punkte

15000,00 Punkte

101,09

17.10.2023

DAX® Put

HC884S

4,26

15125,22 Punkte

15500,00 Punkte

35,68

17.10.2023

DAX® Put

HC37PA

18,91

15125,22 Punkte

17000,00 Punkte

8

12.12.2023

DAX® Call

HC0XPQ

7,25

15125,22 Punkte

14800,00 Punkte

20,80

12.12.2023

NASDAQ-100® Call

HB8F0A

19,15

14565,616339 Punkte

12800,00 Punkte

7,23

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC01NG

3,48

15099,00 Punkte

16343,384808 Punkte

-6,00

Open End

DAX® Short

HC5TML

6,73

15099,00 Punkte

15587,68757 Punkte

-15,00

Open End

DAX® Short

HC01KX

2,73

15099,00 Punkte

18857,337537 Punkte

-3,00

Open End

DAX® Short

HC292L

2,39

15099,00 Punkte

15839,202132 Punkte

-10,00

Open End

DAX® Long

HB9WK6

8,50

15099,00 Punkte

14334,372232 Punkte

10,00

Open End



