Die meistgehandelten Produkte: Impuls für DAXR durch Wachstumschancengesetz bleibt aus

Der DAX® notiert an diesem Mittwoch negativ, hält sich aber über der 15.800 Punkte Marke. Das Wachstumschancengesetz, welches vermutlich heute verabschiedet wird, dürfte den Ausblick nicht entscheidend verändern. Eine klare Tendenz bezüglich der Marktmeinung der Händler gibt es nicht, es werden heute sowohl Call- als auch Putpositionen auf den DAX® erworben. Die amerikanischen Leitindizes sind leicht negativ im Vorhandel. Unter den meistgehandelten Produkten befinden sich Put-Positionen auf sowohl S&P 500® als auch Nasdaq®.

Auffällige Aktivität bei Einzeltiteln gab es bei Call-Optionsscheinen auf Nestle S.A.. Auch auf die Aktie von Booking Holdings Inc. werden Call-Optionsscheine vermehrt gehandelt. Der Anbieter von Online-Reiseportalen konnte seit Jahrebeginn bereits 45% zulegen. Long-Faktor-Optionsscheine auf die Vonovia S.E. werden ebenfalls vermehrt gehandelt. Der marktführende Immobilienkonzern mussste in den letzten beiden Jahren nach der Zinswende massive Kursverluste hinnehmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC5J86

5,50

15872,50 Punkte

15350,695902 Punkte

28,68

Open End

DAX® Call

HC59RY

8,88

15872,50 Punkte

15002,035374 Punkte

17,92

Open End

Nasdaq® Put

HC6PC3

6,45

15376,547643 Punkte

16016,875475 Punkte

21,95

Open End

DAX® Put

HC8N9E

0,30

15872,50 Punkte

16104,07925 Punkte

53,75

Open End

DAX® Put

HC8GTF

3,60

15872,50 Punkte

16186,661724 Punkte

44,11

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Nestle S.A. Call

HC86JS

1,02

106,38 CHF

100,00 CHF

10,93

19.06.2024

DAX® Call

HC0XPS

12,36

15842,50 Punkte

15000,00 Punkte

12,83

12.12.2023

Booking Holdings Inc. Call

HC3LL2

4,59

3102,15 USD

3000,00 USD

6,29

19.06.2024

DAX® Call

HC0XQ1

5,76

15842,50 Punkte

15900,00 Punkte

27,53

12.12.2023

S&P 500® Put

HC88GT

0,60

4491,04 Punkte

4450,00 Punkte

68,19

17.10.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC01NG

2,65

15845,65 Punkte

17259,460319 Punkte

-6

Open End

DAX® Short

HC292L

1,56

15845,65 Punkte

16727,017314 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC01KJ

8,71

15845,65 Punkte

14606,178517 Punkte

6

Open End

Vonovia SE Long

HC15ZV

1,51

20,945 EUR

18,886437 EUR

5

Open End

DAX® Short

HC5TML

3,68

15845,65 Punkte

16461,404918 Punkte

-15

Open End



Faktor-Optionsscheine

