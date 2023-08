Die meistgehandelten Produkte: Händler erwarten tiefere Korrektur - Gold im Fokus

Die europäischen und US-amerikanischen Leitindizes sind heute mit einem leichten Plus in den Tag beziehungsweise in den Vorhandel gestartet. Dass die Korrektur möglicherweise noch andauern wird ist die Meinung der Marktteilnehmer, da deren Käufe heute überwiegend Short-Positionen auf den DAX® waren. Auf den amerikanischen Technologieindex Nasdaq® und auf Gold werden Call-Knock-Out-Optionsscheine gekauft.

Bei den Einzeltiteln gab auffällige Aktivität bei Call-Optionsscheinen auf Microsoft Corp. und den Outperformer des letzten Jahres Broadcom Inc.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC8XQS

5,84

15789,50 Punkte

16350,00 Punkte

27,02

Open End

DAX® Put

HC8N9E

0,37

15789,50 Punkte

16102,294578 Punkte

43,27

Open End

DAX® Call

HC0P0J

32,99

15789,50 Punkte

12498,524902 Punkte

4,79

Open End

Nasdaq® Call

HC8W7C

4,01

14908,962327 Punkte

14613,326277 Punkte

34,49

Open End

Gold Call

HC29XJ

3,04

1902,90 USD

1872,144837 USD

58,10

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC0XS1

1,20

15784,50 Punkte

15500,00 Punkte

133,76

12.12.2023

DAX® Put

HC6AVJ

1,19

15784,50 Punkte

15500,00 Punkte

135,48

12.09.2023

Microsoft Corp. Call

HC5TVF

3,17

324,99 USD

320,00 USD

9,53

13.03.2024

DAX® Put

HC6AVN

2,62

15784,50 Punkte

15900,00 Punkte

60,11

12.09.2023

Broadcom Inc. Call

HV5V6V

9,84

865,99 USD

850,00 USD

8,23

13.03.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC01NL

0,53

15781,78 Punkte

16490,500064 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC01KM

8,12

15781,78 Punkte

14835,911156 Punkte

9

Open End

DAX® Short

HC701M

5,24

15781,78 Punkte

16020,539313 Punkte

-25

Open End

DAX® Long

HC508N

1,62

15781,78 Punkte

15393,831484 Punkte

25

Open End

DAX® Short

HB8X7A

2,00

15781,78 Punkte

17015,414413 Punkte

-6

Open End



Faktor-Optionsscheine

