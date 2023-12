Die meistgehandelten Produkte: Gewinnmitnahmen beim DAXR - Commerzbank-Calls gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Aktienmarkt können Gewinnmitnahmen beobachtet werden, welche den DAX® ins Minus schieben. Der DAX® erreichte bisher ein Tagestief von 16.633 Punkten. Im weiteren Tagesverlauf werden noch Arbeitsmarktdaten und das annualisierte Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Investoren handelten heute insbesonders Knock-Out-Produkte auf DAX® und NASDAQ-100®.

Nach Angaben der Euwax sind die Anleger weiterhin optimistisch. Bei den Optionsscheinen sind Calls auf den DAX® und NASDAQ-100® am meisten gehandelt. Die Commerzbank hat mit Aktienrückkäufen begonnen. Der Aktienkurs der Bank notiert im Plus und Anleger investieren in Faktor-Long-Optionen auf den Wert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

NASDAQ-100® Put

HC98EB

2,54

16554,15 Punkte

16933,452408 Punkte

60,14

Open End

DAX® Put

HR7VJR

3,88

16673,00 Punkte

17013,132808 Punkte

42,73

Open End

DAX® Call

HD11TJ

6,42

16673,00 Punkte

16043,159032 Punkte

25,97

Open End

DAX® Call

HD0S4M

11,39

16673,00 Punkte

15516,733996 Punkte

14,61

Open End

DAX® Call

HD191X

0,27

16673,00 Punkte

16631,235289 Punkte

354,18

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC57S6

12,59

16657,00 Punkte

16200,00 Punkte

13,22

18.06.2024

DAX® Call

HD04FV

34,97

16657,00 Punkte

14000,00 Punkte

4,76

17.12.2024

DAX® Call

HC37PY

12,52

16657,00 Punkte

15700,00 Punkte

13,29

12.03.2024

DAX® Call

HC9BR9

16,69

16657,00 Punkte

16000,00 Punkte

9,97

17.09.2024

DAX® Call

HC57RP

26,61

16657,00 Punkte

14500,00 Punkte

6,25

18.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC7FDB

1,89

16649,50 Punkte

17068,706311 Punkte

-25

Open End

DAX® Short

HC9780

8,39

16649,50 Punkte

20917,239695 Punkte

-3

Open End

DAX® Long

HD0KJ0

55,12

16649,50 Punkte

16400,995191 Punkte

25

Open End

Commerzbank AG Long

HC3049

2,36

10,7425 EUR

9,474802 EUR

5

Open End

DAX® Long

HC0553

19,38

16649,50 Punkte

14225,740037 Punkte

4

Open End



Faktor-Optionsscheine

