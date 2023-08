Die meistgehandelten Produkte: Geteilte Marktmeinungen vor europäischen Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Der DAX® notiert heute leicht positiv im Vergleich zum Schlusskurs letzten Freitag. Die europäischen und US-amerikanischen Aktienmärkte zeigen sich positiv gestimmt durch die chinesischen Maßnahmen den Aktienmarkt zu stützen. Der nächste wichtige Impuls für die Märkte in der Eurozone sind die Inflationsdaten, welche die nächste EZB-Zinsentscheidung beeinflussen werden. Bei den Knock-Out-Optionsscheinne gibt es eine klare Tendenz zu höherem Volumen von Put-Positionen auf den DAX®. Bei den Optionsscheinen überwiegen allerdings die Call-Positionen.

Nach wie vor werden Long-Zertifikate auf die Aktie der NVIDIA Corp. vermehrt gehandelt. Auch werden vermehrt Call-Optionsscheine auf die Daimler Truck Holding AG gehandelt. Auf den Schwesterkonzern Mercedes-Benz Group AG werden allerdings Short-Faktor-Optionsscheine erworben, ein Grund dafür könnte der sinkenden Weltmarktanteil der deutschen Automobilindustrie sein, wie eine vor kurzem veröffentlichte PwC Studie zeigt. Auf die Immobilienaktie Vonovia SE werden Long-Faktor-Optionsscheine vermehrt gehandelt. Mehr dazu in einem heute erschienen Artikel: Vonovia SE – kommt jetzt das große Trendwendesignal? – onemarkets Blog (HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG)

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC8GT6

4,47

15687,50 Punkte

16106,118876 Punkte

35,06

Open End

DAX® Put

HC8XQS

6,90

15687,50 Punkte

16351,294561 Punkte

22,68

Open End

NVIDIA Corp. Call

HC7GV9

5,80

463,85 USD

402,042779 USD

7,40

Open End

DAX® Put

HR71Z7

0,92

15687,50 Punkte

16550,211949 Punkte

17,14

Open End

DAX® Put

HC8GTJ

5,51

15687,50 Punkte

16206,156888 Punkte

28,44

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC0XPS

11,23

15692,91 Punkte

15000,00 Punkte

13,95

12.12.2023

Daimler Truck Holding AG Call

HB95YY

0,14

32,475 EUR

34,00 EUR

24,01

13.12.2023

DAX® Call

HC0XPM

15,32

15692,91 Punkte

14500,00 Punkte

10,25

12.03.2024

DAX® Call

HB83EY

12,20

15692,91 Punkte

14500,00 Punkte

12,85

12.09.2023

NVIDIA Corp. Call

HC78YZ

5,03

463,405 USD

570,00 USD

8,58

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC2900

0,87

15688,50 Punkte

16413,777026 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC8E7T

6,84

15688,50 Punkte

15327,122927 Punkte

25

Open End

Mercedes-Benz Group AG Short

HC1P7R

5,99

67,065 EUR

93,803676 EUR

-2

Open End

DAX® Long

HC07ME

3,02

15688,50 Punkte

15883,307616 Punkte

-5

Open End

Vonovia SE Long

HC15QX

5,32

20,095

13,610706 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

