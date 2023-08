Die meistgehandelten Produkte: Fortsetzung der DAXR Korrektur - Unsichere Marktteilnehmer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® setzt im Vormittagshandel seine Korrektur fort und notiert unterhalb von 15.800 Punkten. Die US-Leitindizes geben im Vorhandel ebenfalls nach, performen allerdings besser als die europäischen Märkte. Der Fokus der Marktteilnehmer liegt auf dem DAX®, eine klare Positionierung gibt es allerdings nicht. Es werden sowohl Short- als auch Long-Positionen vermehrt gehandelt. Shorts werden von den Anlegern auf den Nasdaq® und DowJones® gehandelt.

Ein höheres Volumen bei Einzeltitelzertifkaten gibt es heute bei der adidas AG. Die Marktteilnehmer sind von einem Kursrückgang überzeugt und kaufen vermehrt Faktor-Optionsscheine auf der Short-Seite.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC870Z

3,22

15818,26 Punkte

15513,115053 Punkte

48,55

Open End

NASDAQ-100® Put

HC6QVX

7,59

15407,854415 Punkte

16137,619464 Punkte

18,50

Open End

DAX® Call

HC71BD

13,25

15818,26 Punkte

14491,579024 Punkte

11,92

Open End

DowJones® Put

HC75PC

7,53

35308,50 Punkte

36078,492304 Punkte

42,69

Open End

DAX® Put

HC8GTF

4,13

15818,26 Punkte

16181,024881 Punkte

38,39

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC0XQ2

6,07

15815,50 Punkte

16000,00 Punkte

26,04

12.12.2023

DAX® Put

HC8852

7,59

15815,50 Punkte

16500,00 Punkte

21,04

24.10.2023

DAX® Put

HC0XS0

1,48

15815,50 Punkte

13700,00 Punkte

107,11

19.12.2023

DAX® Put

HC7H5S

1,51

15815,50 Punkte

15800,00 Punkte

106,42

15.08.2023

DAX® Call

HC57RU

19,23

15815,50 Punkte

15000,00 Punkte

8,22

16.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC01NL

0,54

15804,50 Punkte

16747,890806 Punkte

-10

Open End

DAX® Long

HC01KH

8,55

15804,50 Punkte

14358,56615 Punkte

5

Open End

DAX® Long

HC01KJ

8,86

15804,50 Punkte

14624,405434 Punkte

6

Open End

adidas AG Short

HC404U

3,06

177,33 EUR

206,335137 EUR

-10

Open End

DAX® Long

HC2RHW

3,59

15804,50 Punkte

15554,621737 Punkte

20

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte