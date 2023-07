Die meistgehandelten Produkte: Fokus auf den DAXR

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Markteilnehmer handelten am Vormittag am meisten Positionen auf den DAX®- Während bei den Knock-Out-Optionsscheine die Put-Positionen favorisiert sind, gibt es bei den Faktor-Optionsscheinen eine Tendenz zu Short-Positionen.

Trotz eines erhöhten Übernahmeangebots des Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi für Covestro sinkt die Aktie, da die Anleger das Angebot für eine Unterbewertung des Kunststoffkonzerns halten. Folglich erwarben Anleger am Vormittag Put-Positionen auf Covestro. Auf die Bayer AG werden Call-Positionen erworben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR8KZS

3,74

16164,50 Punkte

16507,027943 Punkte

43,16

Open End

DAX® Put

HR988H

5,83

16164,50 Punkte

16703,713528 Punkte

28,59

Open End

DAX® Put

HC5S5M

16,07

16164,50 Punkte

17740,984619 Punkte

10,04

Open End

Covestro AG Put

HC7R1J

1,11

49,405 EUR

59,976412 EUR

4,46

Open End

DAX® Put

HB17HV

11,22

16164,50 Punkte

17248,277958 Punkte

14,41

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC7H52

3,55

16151,41 Punkte

16000,00 Punkte

45,53

15.08.2023

DAX® Call

HC0XQB

3,33

16151,41 Punkte

16900,00 Punkte

48,54

12.12.2023

DAX® Put

HC7RFL

1,46

16151,41 Punkte

15800,00 Punkte

9,92

19.06.2024

Bayer AG Call

HB94RN

0,53

51,17 EUR

52,00 EUR

55,61

11.04.2023

DAX® Call

HC0XPS

16,14

16151,41 Punkte

15000,00 Punkte

9,98

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC01KJ

10,36

16129,50 Punkte

14784,533608 Punkte

6

Open End

DAX® Long

HC4J4S

1,76

16129,50 Punkte

15805,288712 Punkte

25

Open End

DAX® Short

HC01RB

1,74

16129,50 Punkte

17739,120926 Punkte

-5

Open End

DAX® Long

HC01KG

8,93

16129,50 Punkte

13709,041792 Punkte

4

Open End

DAX® Long

HB9WK8

11,21

16129,50 Punkte

15590,582942 Punkte

15

Open End



Faktor-Optionsscheine

