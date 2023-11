Die meistgehandelten Produkte: Deutsche Bank Calls gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Zum heutigen Börsenstart haben die Bullen das Zepter am Aktienmakt wieder im Griff und schoben den DAX® im frühen Handel in den Bereich von 16.210 Punkte. Die Bundesagentur für Arbeit vermeldete eine im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht gestiegene Arbeitslosenquote von 5,8% auf 5,9%. Darüber hinaus wurden für die Eurozone neue Daten zum Verbraucherpreisindex sowie der Kerninflationsrate veröffentlicht. Für den Verbraucherpreisindex wurden auf Jahressicht 2,70% und für die Kerninfaltionsrate 3,90% erwartet. Diese Prognosen wurden klar unterboten. Die Kerninflation steht aktuell bei 3,60% und der Verbraucherpreisindex bei 2,40%.

Nach Angaben der Euwax sind die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt. Unter den meistgehandelten Knock-out-Produkten waren heute Vormittag Long-Produkte auf Indizes wie beispielsweise den DAX® oder den Dow Jones. Bei Salesforce setzen Anleger bereits vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit Call Optionsscheinen auf weitere Kursgewinne. Die Deutsche Bank und die BASF sind heute besonders bei Faktor-Optionsscheinen gefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD0T1A

4,73

16201,5 Punkte

15753,485822 Punkte

34,04

Open End

Dow Jones Put

HC6J2U

3,01

35533,5 Punkte

35788,663751 Punkte

114,64

Open End

Vonovia Call

HC5H5U

1,20

25,995 EUR

14,148724 EUR

2,18

Open End

DAX® Call

HC1SS5

1,80

16201,5 Punkte

14405,762557 Punkte

8,95

Open End

Dow Jones Call

HC6DNV

33,32

35533,5 Punkte

31909,629897 Punkte

9,66

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD04GJ

13,87

16188,43 Punkte

16300,00 Punkte

11,55

17.12.2024

Nasdaq-100® Call

HB8F12

6,26

15987,60 Punkte

15400,00 Punkte

23,22

12.12.2023

DAX® Put

HD002D

7,36

16188,43 Punkte

16400,00 Punkte

22,29

17.09.2024

Salesforce Call

HC6WS5

4,37

230,42 USD

210,00 USD

5,13

13.03.2024

DAX® Put

HC26UR

5,99

16188,43 Punkte

16800,00 Punkte

27,13

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HD0YNC

11,72

16203 Punkte

15522,768824 Punkte

25

Open End

DAX® Long

HC01KG

8,11

16203 Punkte

12127,453807 Punkte

4

Open End

Deutsche Bank Long

HC15QH

4,55

11,456 EUR

9,395566 EUR

6

Open End

BASF Long

HC7LBA

3,00

42,5 EUR

39,07704 EUR

11

Open End

Adyen Long

HC8YXD

18,86

1081,4 EUR

725,396221 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

