Die meistgehandelten Produkte: Dax wartet auf neue Impulse - Bayer und Heidelberg Materials im Fokus

Bei dünnem Handelsvolumen startet der DAX® mit einem kleinen Minus in den Tag. Mit einer geringen Volatilität wartet er auf neue Impulse von der Wallstreet. Die Bayer AG streicht zukünftige Dividenden zusammen – der Vorstandsvorsitzende begründet diesen Schritt damit, die Schulden senken zu wollen und dadurch mehr Flexibilität zu erlangen. Im weiteren Tagesverlauf werden noch Konjunktur- und Inflationsdaten aus Kanada erwartet.

Nach Angaben der Euwax haben die Bullen wieder das Zepter übernommen. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren Calls auf den DAX® und den NASDAQ-100®. Die Kürzung der Dividende bei der Bayer AG lockt Anleger in Call Optionsscheine. Ebenfalls gefragt sind Call Optionsscheine auf Nvidia, Fresenius Medical Care, Hellofresh und Pfizer. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen ist die Rheinmetall Aktie unter den Anlegern weiterhin sehr beliebt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HD26ZY

1,15

17059,51 Punkte

16950,953699 Punkte

125,4

Open End

DAX® Call

HD20PV

5,36

17059,51 Punkte

16519,738425 Punkte

30,56

Open End

DAX® Put

HC5W2L

8,4

17042,00001 Punkte

17871,546704 Punkte

21,44

Open End

DAX® Call

HD088Z

20,64

17059,51 Punkte

14975,083409 Punkte

8,05

Open End

NASDAQ-100® Call

HD0ATK

2,78

17685,98039 Punkte

17342,782487 Punkte

42,89

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Nvidia Corp. Call

HD0PV4

16,79

726,13 USD

800,00 USD

3,95

14.01.2026

Fresenius Medical Care AG Put

HC7JB1

1,25

40,62 EUR

50,00 EUR

3,49

18.06.2025

Hellofresh SE Call

HD10LW

1,72

11,91 EUR

15,00 EUR

6,61

18.12.2024

Pfizer Inc. Call

HD0BE2

0,24

27,62 USD

30,00 USD

10,96

18.06.2025

Bayer AG Call

HD2M3V

0,44

28,31 EUR

29,00 EUR

6,19

18.06.2025



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall AG Long

HC3M0Q

37,6

403 EUR

336,830054 EUR

6

Open End

Rheinmetall AG Long

HC4733

33,96

403 EUR

303,151477 EUR

4

Open End

Volkswagen AG Long

HD2QQD

10,16

726,13 USD

484,2368 USD

3

Open End

DAX® Short

HC8E7T

2,5

17044 Punkte

16411,717348 Punkte

25

Open End

DAX® Long

HD2C9R

6,5

28,34 EUR

26,497648 EUR

12

Open End



Faktor-Optionsscheine

