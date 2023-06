Die meistgehandelten Produkte: Dax-Konsolidierung und Telekom-Aktie im Fokus der Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Unverändert startete der DAX® am heutigen Tag in den Handel. Aktuell notiert der deutsche Leitindex wieder unter der 16.000-Punkte-Marke. Der VDAX-New, welcher die Volatilität des DAX® misst, notiert auf einem neuen Jahrestief. In dieser Handelswoche sollte wohl weiterhin eine Konsolidierung der Kurse erfolgen, bevor nächste Woche durch wichtige Wirtschaftsdaten wieder Dynamik in das Kursgeschehen einkehrt. Sowohl die EZB als auch die FED veröffentlichen nächste Woche die neuen Zahlen zum Verbraucherpreisindex. In den darauf folgenden Tagen wird über die Anhebung der Zinsen entschieden, um weiter gegen die Inflation vorzugehen.

Faktor-Long-Optionscheine der Deutschen Telekom AG erfreuen sich heute großer Beliebtheit. Nachdem Amazon veröffentlicht hatte, dass sie ihren Prime-Kunden kostenloses Telefonieren ermöglichen wollen, musste der Mobilfunkanbieter einen starken Kursrücksetzer verkraften. Analysten veröffentlichten erst kürzlich ihre Kursziele für den Titel und sehen ordentliches Potential. Diese Chance ergreifen die Investoren und möchten mit hohen Hebeln am Rebound der Aktie partizipieren. Auf die Tesla Inc. sind Call-Optionscheine mit innerem Wert gefragt. Der Elektroautohersteller konnte seit Jahresbeginn ordentliche Kursgewinne verzeichnen und notiert auf seinem Jahreshoch. Bis zum Ende der Laufzeit sehen die Anleger weiterhin Potenzial und möchten durch die Hebelwirkung überproportional verdienen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC5P9J

15,05

15914,50 Punkte

17409,42517 Punkte

10,57

Open End

DAX® Put

HC5P9D

14,44

15914,50 Punkte

17344,427304 Punkte

11,06

Open End

DAX® Put

HR7VJR

10,5399

15914,50 Punkte

16955,554816 Punkte

15,11

Open End

Siemens Energy AG Call

HC38WK

7,48

24,275 EUR

16,92763 EUR

3,25

Open End

Gold Call

HC1KA6

20,03

1962,28 USD

1749,525294 USD

9,17

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC66YY

2,77

15929,00 Punkte

16000 Punkte

57,64

18.07.2023

DAX® Call

HC57S5

14,07

15929,00 Punkte

16100 Punkte

11,33

18.06.2024

DAX® Call

HC57S3

15,31

15929,00 Punkte

15900 Punkte

10,41

18.06.2024

NVIDIA Corp. Call

HC3HWH

7,20

385,095 USD

350 USD

5,01

13.12.2023

Tesla Inc. Call

HC5KM1

2,62

225,145 USD

220 USD

8,10

13.09.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC4YCJ

9,63

15930,00 Punkte

15674,799943 Punkte

25

Open End

Porsche Holding AG Long

HC2NSD

2,66

54,98 EUR

53,556335 EUR

10

Open End

Telekom AG Long

HC42P4

6,34

19,024 EUR

18,295315 EUR

6

Open End

Telekom AG Long

HB9D0A

2,56

19,024 EUR

18,680682 EUR

10

Open End

DAX® Long

HC01KJ

10,36

15930,00 Punkte

14662,472213 Punkte

6

Open End



Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

