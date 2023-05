Die meistgehandelten Produkte: DAX - viele reiten die Welle nach unten. Mutige spekulieren auf eine Gegenbewegung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startet heute mit starkem Verlust in den Handel. Aktuell notiert der deutsche Leitindex wieder unter 15.900 Punkten und somit unter dem Niveau, von dem er letzte Woche Donnerstag die starke Aufwärtsbewegung begonnen hatte. Die Probleme bei den Verhandlungen zur Schuldenobergrenze in den USA wirken sich zunehmend auch auf den europäischen Markt aus. Zwischenzeitlich notierten alle 40 DAX®-Titel im Vergleich zum Vortag im Minus. Sollte es hier nicht bald zu einer Einigung kommen, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen. Wenig verwunderlich ist, dass K.o- und Faktor-Put-Optionscheine auf den DAX® heute sehr gefragt sind. Anleger wollen an den fallenden Kursen verdienen und decken sich mit den jeweiligen Optionscheinen ein.

Bei den Optionscheinen sind Call-Scheine auf die BASF SE und die Lufthansa AG gefragt. Bei beiden Unternehmen gehen die Investoren davon aus, dass die Optionsscheine bis ins Jahr 2024 ins Geld laufen werden. Dabei positionieren sie sich bei BASF offensiver. Analysten haben den Titel neu bewertet und räumen ihm Kurspotenzial ein. Bei der Lufthansa steht weiterhin im Raum, dass der Titel in den DAX® aufgenommen werden könnte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR6DLP

5,7699

15929,50 Punkte

16511,165533 Punkte

27,25

Open End

DAX® Put

HR98L1

7,18

15929,50 Punkte

16641,822951 Punkte

22,13

Open End

DAX® Put

HB1205

10,71

15929,50 Punkte

16990,751466 Punkte

14,93

Open End

DAX® Call

HC5P7G

6,47

15929,50 Punkte

15354,217956 Punkte

26,01

Open End

DAX® Call

HC59SU

10,50

15929,50 Punkte

14900,163306 Punkte

15,45

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC66W7

3,86

15902,00 Punkte

15800 Punkte

41,30

20.06.2023

DAX® Call

HC0XPQ

18,19

15902,00 Punkte

14800 Punkte

8,73

12.12.2023

BASF SE Call

HR8WH4

0,19

46,7425 EUR

60 EUR

25,26

18.12.2024

Lufthansa AG Call

HC30V5

1,07

9,49 EUR

10 EUR

8,73

19.06.2024

L’OREAL S.A. Call

HB94W3

6,53

404,65 EUR

375 EUR

6,27

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Short

HC65NK

12,55

15898,50 Punkte

16476,50965 Punkte

-25

Open End

DAX® Short

HC6WGW

11,8699

15898,50 Punkte

16959,846241 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HC6WGZ

11,05

15898,50 Punkte

17769,060837 Punkte

-5

Open End

DAX® Long

HC508N

11,36

15898,50 Punkte

15831,964744 Punkte

25

Open End

DAX® Long

HC01MY

29,45

15898,50 Punkte

14540,283167 Punkte

5

Open End



Faktor-Optionsscheine

