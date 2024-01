Die meistgehandelten Produkte: DAX stabilisiert sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gestützt von der Erhohlung der US-Techwerte am Vorabend, startet der DAX® freundlich mit einem Aufschlag von 0,35% bei 16.626 Punkten in den Handel. Er setzt somit seine Stabilisierung auf hohem Niveau fort. Im weiteren Tagesverlauf könnte der erste kleine Verfallstermin von Optionen für eine erhöhte Volatilität sorgen.

Nach Angaben der Euwax sind sich die Investoren über die zukünftige Marktentwicklung uneins. Es scheint als stellen sich einige Marktteilnehmer darauf ein, dass die Notenbanken ihre Zinsen nicht so schnell senken werden wie es der Markt aktuell einpreist. Unter den an der Euwax meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren am heutigen Vormittag Puts gegenüber Calls auf den DAX®. Bei den meistgehandelten Optionsscheinen wurden vor allem Call Optionen auf Microsoft und Accenture nachgefragt. Die weltweit anhaltenden Konflikte treiben die Rheinmetall Aktie von Allzeithoch zu Allzeithoch. Anleger setzen hier mit Long Faktor-Optionsscheinen auf eine anhaltende Aktienralleye.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HD06RM

0,77

16629,99999 Punkte

16675,772076 Punkte

101,85

Open End

DAX® Call

HD11TJ

5,17

16629,99999 Punkte

16130,510198 Punkte

38,26

Open End

DAX® Put

HC5QP8

15,1

16629,99999 Punkte

18133,810485 Punkte

10,27

Open End

DAX® Put

HB1205

4,52

16629,99999 Punkte

17060,809464 Punkte

30,35

Open End

DAX® Call

HD12UE

3,66

16629,99999 Punkte

16283,902472 Punkte

61,28

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Microsoft Corp. Call

HC331D

6,4

393,87 USD

380,00 USD

6

18.06.2025

Accenture Plc. Call

HC3LH1

7,44

359,30 USD

300,00 USD

4,56

15.01.2025

DAX® Put

HD0UQ1

13,79

16636,03 Punkte

18100,00 Punkte

11,6

17.12.2024

Allianz SE Call

HC1VX6

2,43

247,075 EUR

230,00 EUR

11,59

19.06.2024

Rheinmteall AG Call

HC3DPA

0,23

335,60 EUR

400,00 EUR

211,19

13.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall AG Long

HC48N6

16,61

336,20 EUR

267,424789 EUR

5

Open End

DAX® Long

HD1GPF

5,37

16606 Punkte

15907,693136 Punkte

25

Open End

Vonovia SE Short

HC15Y4

1,33

26,98 EUR

35,747494 EUR

-3

Open End

BASF SE Long

HB99BV

2,92

44,26 EUR

34,936464 EUR

5

Open End

Fresenius SE & Co. Long

HC33BW

5,99

26,35 EUR

17,444704 EUR

3

Open End



Faktor-Optionsscheine

