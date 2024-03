Die meistgehandelten Produkte: DAX stabil, Zalando-Puts, Lufthansa-Calls und ASML-Shorts im Handelsfokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am heutigen Morgen startete der DAX® mit einem Stand von 17.964 Punkten in den Handelstag und steht somit vor der 18.000 Punkte Marke. Im Bereich der Knock-Out-Optionsscheine sehen wir eine Neigung zur Vorsicht mit einem starken Interesse an Zalando Puts, während die Vielzahl der DAX® Puts auf ein durchmischt vorsichtiges Sentiment schließen lässt.

Technologietitel bleiben im Fokus der Investoren: Optionsscheine auf Nvidia und Netflix spiegeln Optimismus hinsichtlich der zukünftigen Performance wider, während die hohen Hebel bei Calls, etwa auf Lufthansa, auf ein zielstrebiges Engagement hindeuten. Faktor-Optionsscheine zeigen bei Nvidia Long-Positionen eine Erwartung anhaltender Stärke, während die Shorts bei ASML auf eine vorsichtige Haltung gegenüber dem Halbleitersektor schließen lassen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

Zalando Put

HC9A4P

4,91

21,66 EUR

26,48 EUR

40,05

Open End

DAX® Put

HR962T

2,26

17964,50 Punkte

18161,98 Punkte

29,56

Open End

DAX® Put

HB17HX

1,42

17964,50 Punkte

18076,66 Punkte

5,79

Open End

HSBC Put

HD2WNC

2,10

5,97 GBp

776,10 GBp

23,40

Open End

DAX® Put

HC5PAR

2,86

17964,50 Punkte

18226,66 Punkte

13,02

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

Netflix Call

HC8DQH

8,91

610,65 USD

610,00 USD

6,26

15.01.2025

Nvidia Call

HD0H9B

16,63

928,82 USD

960,00 USD

4,99

18.12.2024

DAX® Call

HD29JG

0,85

17957,43 Punkte

18000,00 Punkte

170,30

19.03.2024

Deutsche Lufthansa Call

HC9C3C

0,035

6,79 EUR

10,00 EUR

186,36

18.09.2024

Airbus Call

HC9ABU

4,57

158,64 EUR

120,00 EUR

3,49

18.06.2025



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Nvidia Long

HD3M3X

19,40

928,58 USD

827,44 USD

10

Open End

ASML Short

HD25TW

1,04

896,70 EUR

981,54 EUR

-10

Open End

Nvidia Long

HD31H1

15,59

928,58 USD

612,94 USD

3

Open End

K+S Long

HC2VS3

0,49

13,46 EUR

10,85 EUR

5

Open End

Telefonica Short

HC98QN

1,84

3,89 EUR

4,26 EUR

-10

Open End



Faktor-Optionsscheine

